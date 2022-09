In queste ore, si sta continuando ad analizzare la questione legata all'errore commesso dal Var nel match tra la Juventus e la Salernitana. Di questo argomento ne ha parlato anche Ivan Zazzaroni, nel corso della trasmissione Pressing in onda su Italia Uno: "Se non hanno le immagini la partita è da ripetere", queste le parole del giornalista. Infatti, l'Aia ha comunicato di non aver avuto a disposizione le immagini nelle quali si poteva vedere Antonio Candreva che forse teneva in gioco Leonardo Bonucci. Proprio in merito a quanto affermato dall'associazione Italiana arbitri, Ivan Zazzaroni ha voluto dare la sua opinione: "Io contesto il comunicato in cui dicono di non avere le immagini".

L'opinione di Zazzaroni

L'Aia ha comunicato ufficialmente di non aver avuto a disposizione le immagini per rilevare la presenza di Antonio Candreva nel calcio d'angolo che ha portato la Juventus a trovare il vantaggio nel match contro la Salernitana. Questo ha indotto il Var a richiamare l'arbitro Marcenaro per segnalare un possibile offside di Bonucci. In realtà il Capitano della Juventus era tenuto un gioco proprio da Candreva tant'è che il guardalinee non aveva segnalato il fuorigioco. Dunque, gli uomini in campo avevano visto correttamente l'azione. Di questo errore commesso dal Var ne ha parlato anche Ivan Zazzaroni: "Il VAR non era in grado di agire correttamente, quindi c'è un errore tecnico e tecnologico".

Per il giornalista l'assenza dell'immagine di Candreva che forse teneva in gioco Bonucci crea una falla nel sistema: "Se io ho uno strumento tecnologico che mi permette di dimostrare se c'è un errore o non c'è un errore, lo trovo fallace, che non funziona". Dunque, questa è l'opinione di Ivan Zazzaroni in merito a quanto accaduto nella sfida tra la Juventus e la Salernitana.

Squalifiche per Allegri e Milik

Per la Juventus gli strascichi lasciati dalla gara contro la Salernitana si faranno sentire anche per la partita contro il Monza. Infatti, in seguito al gol annullato ad Arek Milik si è scatenata una rissa che ha portato all'espulsione di Massimiliano Allegri e Juan Cuadrado. Anche lo stesso bomber polacco non sarà a disposizione della Juventus.

Infatti, Milik era già stato espulso perché si era tolto la maglia dopo aver segnato. Ma il fatto che il gol sia stato annullato non ha tolto la sanzione inflitta al numero 14 juventino. Dunque, Milik salterà il match contro il Monza. La Juventus comunque dovrà essere brava a trasformare la rabbia accumulata dopo la gara contro la Salernitana e dovrà lasciarsi tutto alle spalle. I bianconeri dovranno essere anche in grado di sopperire alle assenze di Juan Cuadrado, Arek Milik e Massimiliano Allegri per chiudere definitivamente il capitolo Salernitana.