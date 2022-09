La Juventus è attesa da settimane impegnative per il calcio giocato. C'è l'esigenza di migliorare prestazioni e risultati, in attesa di una seconda parte di stagione in cui ci saranno i recuperi di Pogba e Chiesa. Entrambi potrebbero rientrare anche ad inizio novembre ma inizialmente potrebbero giocare solamente qualche minuto considerando gli infortuni che hanno subito. Si parla molto anche di mercato, sia a gennaio che a giugno la società bianconera potrebbe sicuramente rinforzare una rosa che ha mostrato problemi evidenti soprattutto in difesa.

A tal riguardo potrebbero arrivare un centrale di sinistra come Evan N'Dicka ed un terzino come Alejandro Grimaldo. Tutti giocatori che sono in scadenza di contratto con le rispettive società a giugno e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso nel mercato di gennaio.

Per diversi giocatori che potrebbero arrivare senza prezzo di cartellino a giugno altri invece potrebbero lasciare Torino nella stessa modalità. Sono quattro i giocatori bianconeri in scadenza a giugno, a cui aggiungere anche il terzo portiere Carlo Pinsoglio. Parliamo di Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi solo uno potrebbe rimanere nel campionato italiano. Parliamo del colombiano, secondo le ultime notizie di mercato potrebbe trasferirsi all'Inter.

Difficile che possa prolungare la sua intesa contrattuale con la società bianconera anche perché guadagna attualmente circa 5 milioni di euro a stagione.

Il giocatore Cuadrado potrebbe trasferirsi all'Inter a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il giocatore della Juventus Cuadrado potrebbe lasciare Torino a parametro zero a giugno.

In scadenza di contratto a fine stagione, sembra difficile un suo prolungamento di contratto con la società bianconera. A pesare non è solo l'ingaggio che attualmente guadagna ma anche le recenti prestazioni non ideali. Il colombiano ha fatto diversi errori in questo inizio di stagione soprattutto in difesa, il suo rendimento non è stato ideale anche nella fase offensiva.

Fra le società interessate al giocatore ci sarebbe l'Inter. Sarebbe un rinforzo importante per la società milanese anche in previsione di un'eventuale partenza di Dumfries. L'olandese avrebbe potuto lasciare l'Inter già durante il recente Calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere altri giocatori a parametro zero, come anticipato ad inizio articolo. Alex Sandro potrebbe far ritorno in Brasile, Rabiot invece al Paris Saint Germain. Per quanto riguarda invece Angel Di Maria si parla di un suo possibile esperienza professionale al Rosario Central, società che lo ha lanciato nel calcio che conta prima di trasferirsi nel calcio europeo, al Benfica.