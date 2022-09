L'Inter è già proiettata sul mercato e potrebbe mettere a segno una cessione illustre già a gennaio. Si tratterebbe di Denzel Dumfries che piacerebbe molto al Chelsea. Per sostituirlo, i nerazzurri starebbero pensando a Wilfried Singo del Torino. In uscita potrebbe esserci anche Robin Gosens che sarebbe stato già sondato dal Bayer Leverkusen in estate. Al suo posto interesserebbe Fabiano Parisi dell'Empoli. Discorsi aperti anche per vice Onana perché se Samir Handanovic dovesse smettere a fine stagione, si potrebbe optare per Pietro Terraciano della Fiorentina o Sportiello dell'Atalanta.

Singo erede naturale di Dumfries

La società nerazzurra potrebbe mettere in vendita Denzel Dumfries. Il Chelsea lo vorrebbe già a gennaio e sarebbe disposto a proporre circa 50 milioni di euro. I Blues accetterebbero anche di lasciarlo in prestito in Italia fino al termine della stagione. Il suo erede potrebbe essere Singo del Torino che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Il club di Urbano Cairo, però, non lo cederebbe a campionato in corso e vorrebbe aspettare la fine della stagione.

Interessa Paris dell'Empoli

Anche Robin Gosens potrebbe lasciare la Pinetina al termine del campionato. Il ragazzo piacerebbe in Germania e sarebbe stato già sondato in estate dal Bayer Leverkusen.

La sua valutazione sarebbe di circa 28 milioni di euro e l'Inter potrebbe accettare anche un prestito con obbligo di riscatto. Per la corsia sinistra, i dirigenti milanesi starebbero sondando da tempo Fabiano Parisi dell'Empoli che interesserebbe alla Juventus e che avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro.

Terraciano o Sportiello per il futuro

L'Inter potrebbe essere interessata ad un portiere per affiancarlo ad Andrè Onana se Samir Handanovic dovesse smettere con il calcio giocato dopo questa stagione. SI seguono profilo a basso costo addirittura a parametro zero. Il nome delle ultime ore sarebbe quello di Pietro Terraciano che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Fiorentina.

La trattativa potrebbe essere agevolata dagli ottimi rapporti che il suo agente, Federico Pastorello, ha con i nerazzurri. In secondo piano ci sarebbe Sportiello dell'Atalanta.

Il gioiello dell'Ajax per la difesa

L'Inter sarebbe finito sulle tracce di Jurrien Timber. Il centrale dell'Ajax che piacerebbe anche a Roma e Napoli potrebbe essere un serio obiettivo di mercato se dovesse partire Milan Skriniar. Il centrale slovacco non ha ancora rinnovato il contratto con i nerazzurri e sarebbe nuovamente nei desideri del Paris Saint Germain che potrebbe mettere sul piatto circa 30 milioni di euro già a gennaio per portarlo in Francia.