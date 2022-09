La Juventus è attesa da un 2023 davvero importante non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. La società bianconera festeggerà i 100 anni di proprietà della famiglia Agnelli, per questo potrebbero esserci degli acquisti importanti per migliorare una rosa che ha dimostrato problemi evidenti soprattutto in difesa e a centrocampo. Di certo mancano molto Pogba e Chiesa, che potrebbero recuperare per inizio novembre anche se dovrebbero essere in forma ideale solo da gennaio. Intanto però nel mercato invernale ci si attendono investimenti importanti, soprattutto per quanto riguarda il centrale di sinistra ed il terzino.

Si parla molto di Evan N'Dicka e Alejandro Grimaldo, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con l'Eintracht Francoforte e con il Benfica a giugno. In difesa però potrebbero esserci altri acquisti, se non a gennaio, nel calciomercato estivo. A tal riguardo fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Andreas Christensen, giocatore danese del Barcellona trasferitosi nella società spagnola a parametro zero nel recente calciomercato estivo dopo essere andato in scadenza di contratto con il Chelsea. La Juventus valuta un suo eventuale acquisto nel 2023 soprattutto se dovesse continuare ad essere considerato una riserva, negli ultimi tre match non è stato schierato dal tecnico.

Il giocatore Christensen potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Andreas Christensen. Il centrale danese si è trasferito al Barcellona nel recente calciomercato estivo a parametro zero dopo diverse stagioni al Chelsea ma non è considerato un titolare da Xavi.

Lo dimostrerebbero le tre panchine negli ultimi tre match disputati dalla società catalana. Se dovesse continuare a rimanere in panchina una sua cessione diventerebbe una possibilità concreta. La Juventus valuta la situazione considerando che sarebbe un rinforzo per il presente e per il futuro. Il Barcellona potrebbe anche valutare una cessione a prezzo vantaggioso.

Di certo la Juventus sta valutando anche altri centrali per il 2023. Abbiamo parlato di Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, altro giocatore che piace è Igor della Fiorentina, anche lui come il francese è in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche per il centrocampo. Si valutano diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero incrementare il livello qualitativo del settore. Piacciono Youri Tielemans, Ilkay Gundogan, N'Golo Kanté e Douglas Luiz.