La Juventus sta vivendo un momento difficile sul piano dei risultati. Al momento la panchina di Massimiliano Allegri sembra salda, ma comunque il tecnico toscano dovrà dare una svolta nelle prossime settimane.

Qualora ciò non dovesse accadere, la società bianconera potrebbe valutare un possibile traghettatore fino a giugno per poi affidarsi a un tecnico di esperienza. Nelle ultime ore però diversi giornali sportivi hanno riportato che la Juventus starebbe lavorando su nomi importanti già adesso, sempre nell'eventualità in cui Massimiliano Allegri non dovesse riuscire a migliorare prestazioni e risultati da qui a novembre.

Le ultime indiscrezioni di mercato affermano come la società bianconera starebbe valutando anche l'ingaggio di Mauricio Pochettino, che, dopo l'esperienza professionale al Paris Saint Germain, è rimasto senza panchina. Si tratta di un tecnico che ha dimostrato nella sua carriera professionale di saper vincere, portando anche il Tottenham in finale di Champions League. Ha deluso invece nelle competizioni europee al Paris Saint Germain, non è riuscito a portare a Parigi la tanto attesa Champions League.

Juventus, sarebbe possibile l'ingaggio di Mauricio Pochettino

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Mauricio Pochettino in caso di esonero di Massimiliano Allegri.

Se il tecnico bianconero, da qui alla pausa del mondiale, dovesse continuare a deludere sul piano del rendimento, il suo addio alla società bianconera diventerebbe una possibilità concreta.

In tal caso si parla del possibile arrivo di un traghettatore come Paolo Montero, allenatore della Primavera bianconera, ma anche di un tecnico di esperienza come l'ex Tottenham e Paris Saint Germain.

L'argentino Pochettino sarebbe preferito a Paulo Sousa, che nelle ultime esperienze professionali al Flamengo, nella nazionale della Polonia e nel Bordeaux non è riuscito a raccogliere risultati importanti.

Gli altri possibili nomi per il futuro della panchina della Juventus

La Juventus starebbe valutando diversi tecnici per il dopo Allegri, sia nell'immediato che per giugno.

Oltre a Pochettino e Paulo Sousa, per l'estate circolano anche i nomi di Tuchel, Zidane, Conte e Gasperini. Tutti tecnici dall'esperienza internazionale che andrebbero a valorizzare anche i tanti giovani giocatori bianconeri.