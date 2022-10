Questa sarà una stagione assolutamente anomala dal punto di vista sportivo e non solo, dato che anche la prossima sessione invernale di Calciomercato potrebbe essere influenzata dal Mondiale in Qatar. Tra le società maggiormente attive potrebbe esserci il Chelsea, che ha già investito 300 milioni di euro questa estate e sembra pronto a uno sforzo ulteriore per assecondare le richieste del nuovo tecnico Potter. I Blues sembrerebbero pronti a fare spese nel campionato italiano, in Serie A, e avrebbero messo gli occhi in casa Inter e Milan.

Tra le fila nerazzurre il giocatore che piace è Alessandro Bastoni, in crescita in queste ultime settimane dopo un inizio sotto tono.

Tra i rossoneri, invece, è noto l'interesse nei confronti di Rafael Leao, sondato già questa estate senza successo, anche se le cose potrebbero cambiare se non dovesse essere trovato l'accordo per il rinnovo.

L'offerta per Bastoni

Uno dei giocatori che questa estate è stato al centro di rumors di mercato in casa Inter è stato Alessandro Bastoni, che piaceva molto al Tottenham. Il centrale ha declinato la proposta vista la volontà di restare a Milano ma qualcosa potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Il difensore, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e le trattative per il rinnovo non sono ancora decollate.

La società nerazzurra non vuole corre il rischio di commettere lo stesso errore fatto con Milan Skriniar, che è in scadenza e si rischia di perderlo a parametro zero a fine stagione.

Per questo motivo, se dovesse arrivare una proposta importante verrà presa in considerazione, un po' come successo qualche mese fa. Il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul classe 1999 per rinforzare la difesa, visto che per caratteristiche sarebbe perfetto per lo scacchiere tattico di Potter.

Come detto, l'Inter è pronta a sedersi al tavolo delle trattative in caso di proposta importante, che nel caso di Bastoni, comunque, dovrà essere superiore ai 50 milioni di euro.

Con questa cifra il club potrà sistemare il bilancio e individuare il sostituto del proprio difensore, altrimenti ogni discorso sarà rinviato alla prossima estate.

La proposta per Leao

Un altro nome che potrebbe infiammare la prossima sessione invernale di calciomercato è quello di Rafael Leao. Il portoghese piaceva molto al Chelsea già questa estate ma il Milan ha rifiutato di sedersi al tavolo delle trattative, cosa che difficilmente farà tra qualche mese qualora non dovesse essere trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2024.

I rossoneri, comunque, non concederanno sconti per il fuoriclasse portoghese e accetteranno di trattare la sua cessione solo dinanzi a una proposta superiore ai 100-120 milioni di euro.