La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel recente Calciomercato estivo. Tanti acquisti e cessioni per la società bianconera, attingendo molto anche dal mercato dei parametri zero. Sono arrivati Pogba e Di Maria, gli ultimi ingaggi senza prezzo di cartellino sono datati 2019, quando arrivarono a Torino Ramsey e Rabiot. Sempre a parametro zero sono andati via a giugno Federico Bernardeschi, approdato al Toronto, e Paulo Dybala, che ha accettato il trasferimento alla Roma. L'argentino in questo inizio di stagione sta dando un contributo importante alla squadra romana fra gol e assist.

Potrebbe non essere l'unico giocatore della Juventus ad approdare nella società romana. Le ultime notizie di mercato confermano come la Roma starebbe lavorando all'ingaggio di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un prolungamento di contratto del colombiano, anche perché a maggio compirà 35 anni. È uno dei giocatori che più guadagna nella Juventus, circa 5 milioni di euro a stagione. Difficilmente rimarrà a Torino anche nel caso in cui dovesse accettare un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna attualmente nella società bianconera.

Il giocatore Cuadrado potrebbe trasferirsi alla Roma a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dopo Dybala la Roma potrebbe ingaggiare un altro giocatore della Juventus a parametro zero.

Parliamo di Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno e che difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la Juventus. In questo inizio di stagione il colombiano non sta disputando match ideali, diversi gli errori difensivi, soprattutto da terzino. Prestazioni migliori sono state nel ruolo di centrocampista di fascia destra, anche perché il giocatore è molto bravo nel fornire assist ai suoi compagni.

Cuadrado potrebbe non essere l'unico giocatore a lasciare la Juventus a parametro zero a giugno. Ci sono anche Alex Sandro, Di Maria, Rabiot in scadenza di contratto. Il brasiliano in una recente intervista ha dichiarato che vorrebbe rimanere e che il suo prolungamento di contratto dipende dalla società bianconera. Diversa è la situazione dell'argentino e del francese, con la Juventus che vorrebbe la conferma.

Molto dipenderà dai giocatori, l'argentino potrebbe decidere di ritornare in Argentina, il francese invece dovrebbe accettare un'offerta d'ingaggio minore rispetto ai 7,5 milioni di euro netti a stagione che attualmente guadagna.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a parametri zero ma altri ne potrebbe acquistare. In difesa piacciono Evan N'Dicka, Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini, per quanto riguarda il centrocampo si valutano soprattutto giocatori del campionato inglese. Da Tielemans a Kanté, fino ad arrivare a Gundogan, Douglas Luiz, sono diversi quelli che piacciono alla società bianconera e che sono in scadenza di contratto a giugno.