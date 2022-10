Allo stadio Meazza di Milano si gioca il match valido per la terza giornata del gruppo C di Champions League, l'ultima di andata, tra Inter e Barcellona. Sfida cruciale in questo girone, visto che le due squadre sono appaiate con tre punti in classifica, a più tre sul Viktoria Plzen e a meno tre dal Bayern Monaco, capolista a punteggio pieno e che sembra destinato ad una qualificazione agevole.

La partita si giocherà martedì 4 ottobre alle ore 21. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al dicembre 2019, con i blaugrana che si imposero per 2-1 allo stadio Meazza condannando all'eliminazione la squadra guidata allora da Antonio Conte.

Le ultime su Inter-Barcellona

L'Inter arriva a questa sfida dopo un rendimento pieno di alti e bassi in questa prima parte della stagione, che aveva portato a mettere in discussione anche la posizione di Simone Inzaghi. Difficilmente, però, ci saranno avvicendamenti prima di novembre, quando ci sarà la sosta per il Mondiale in Qatar. In campionato i padroni di casa continuano a faticare con soli 12 punti raccolti nelle prime otto giornate e ben quattro sconfitte subite, già ad otto punti dal Napoli capolista. L'ultimo ko è arrivato in casa contro la Roma per 2-1. Un risultato negativo anche in Champions League rischia di compromettere già l'annata a inizio ottobre. In campo europeo, infatti, il club meneghino è a pari punti con il Barça a quota 3 punti, a meno tre dal Bayern Monaco e a più tre sul Viktoria Plzen.

Il Barcellona sembra aver svoltato rispetto all'anno scorso grazie ad una campagna acquisti importanti e adesso ha le carte in regola per vincere il titolo in Spagna e giocarsela in campo europeo. Basti pensare all'arrivo di un fuoriclasse assoluto come Robert Lewandowski. In Champions League i blaugrana sono a pari punti con l'Inter e per questo vincendo a Milano farebbero un passo importante avanti verso la qualificazione.

L'unica sconfitta subita in Europa è arrivata per 2-0 in casa contro il Bayern Monaco.

Probabili formazioni Inter-Barcellona

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, deve fare i conti con i dubbi sulle condizioni di Lukaku. Visto il delicato momento, non è escluso che il belga possa accelerare il rientro per dare una mano ai compagni.

Al suo fianco ci sarebbe ovviamente Lautaro. Conferme per Dumfries e Dimarco sui lati, mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Asllani (uno dei pochi a salvarsi con la Roma) e Calhanoglu.

Xavi scenderà in campo con il 4-3-3. Emergenza sulla destra, dove non ci saranno per infortunio Koundé, Araujo e Bellerin, ci sarà Sergi Roberto. Tridente d'attacco che sarà formato da Raphinha, Lewandowski e Dembelé. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Gavi, Busquets e Pedri.

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Dimarco; Lukaku (Dzeko), Lautaro.

BARCELLONA (4-3-3) – Ter Stegen; Sergi Roberto, Eric Garcia, Christensen, Marcos Alonso; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé.