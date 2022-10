La Juventus in queste ore sarà alla Continassa per svolgere una doppia seduta di allenamento. La squadra sta lavorando intensamente per tornare ad avere la giusta continuità di risultati. Il lavoro svolto prima del derby ha dato i suoi frutti e adesso Massimiliano Allegri sta cercando di far crescere ancora di più la condizione dei suoi ragazzi. Ma in queste settimane, per la Juventus potrebbero arrivare due recuperi di fondamentale importanza. Infatti, Federico Chiesa e Paul Pogba starebbero per tornare a disposizione. Il primo a vedere la luce sembra essere il numero 7 juventino che, secondo a quanto riporta la Gazzetta dello sport, contro l'Empoli potrebbe tornare nella lista dei convocati della Juventus.

Chiesa più vicino al rientro

Federico Chiesa è fermo da nove mesi e la Juventus in questi mesi ha sentito molto la sua mancanza. Il recupero del numero 7 juventino ha subito un piccolo ritardo sulla tabella di marcia, visto che il suo rientro in gruppo era inizialmente previsto per settembre. Invece, Chiesa ha ripreso ad allenarsi con i compagni ad inizio ottobre. Adesso, il suo ritorno in campo è arrivato alle fasi finali e contro l'Empoli Massimiliano Allegri starebbe pensando di aggiungerlo nell'elenco dei convocati. La convocazione servirebbe più che altro per fare vivere a Chiesa le emozioni che si vivevano prima, durante e dopo una partita. Infatti, sembra difficile che contro l'Empoli il numero 7 juventino possa giocare.

Prima di tornare in campo per una partita ufficiale Federico Chiesa dovrà giocare un test amichevole. La Juventus, a tal proposito, potrebbe organizzare una partitella con l'Under 19 nel weekend. Infatti, la prima squadra e i ragazzi di Montero giocheranno venerdì 21 ottobre e questo permetterebbe di svolgere una sfida in famiglia o sabato 22 o domenica 23 ottobre.

Dopo aver svolto la sua prima amichevole Federico Chiesa potrebbe giocare il suo primo spezzone di partita in un match ufficiale.

Anche Pogba verso il rientro

In questo inizio di stagione la Juventus ha dovuto fare a meno di Federico Chiesa e Paul Pogba. La loro assenza si è fatta sentire e Massimiliano Allegri ha trovato alcune difficoltà ad amalgamare la squadra.

Adesso, però, il tecnico livornese si sta preparando a riabbracciare i suoi due campioni. Ovviamente, Chiesa e Pogba non potranno essere al top della forma e per vederli al massimo bisognerà attendere gennaio 2023. Ma già il fatto che possano dare una mano alla Juventus prima del mondiale è sicuramente una buona notizia. Infatti, in queste ore, Paul Pogba tornerà ad allenarsi parzialmente in gruppo: il suo obiettivo sarebbe quello di essere a disposizione per la partita contro il Benfica del 25 ottobre.