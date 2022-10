La Juventus, in queste ore, è in ritiro nel suo quartier generale della Continassa per prepararsi alla gara contro il Torino. Massimiliano Allegri, per questo match, starebbe pensando di uccidere Leonardo Bonucci. Il Capitano della Juventus potrebbe guardare il derby dalla panchina. Massimiliano Allegri, infatti, starebbe pensando di schierare una difesa tutta brasiliana composta da Danilo, Gleison Bremer e Alex Sandro. Questo terzetto sarebbe inedito ma consentirebbe al numero 3 juventino di giocare in un ruolo a lui più congeniale. Dunque, la Juventus dovrebbe schierarsi con un 3-5-2 classico ma all'occorrenza può trasformarsi nel solito 4-4-2 storto.

Fuori anche Paredes

Il derby di oggi 15 ottobre per la Juventus potrebbe essere uno spartiacque importante. I bianconeri devono dimostrare di aver capito la lezione di Haifa. Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta contro il Maccabi, ha deciso di portare tutti in ritiro per compattare il gruppo. In questi giorni, la squadra ha avuto modo di confrontarsi e soprattutto il tecnico livornese ha cercato di capire chi è disposto a cambiare le cose. Inoltre, per questo derby, l'allenatore avrebbe in mente due esclusioni eccellenti la prima riguarderebbe Leonardo Bonucci mentre la seconda sarebbe quella di Leandro Paredes. A centrocampo, dunque, dovrebbe rivedersi Manuel Locatelli. Insieme a lui dovrebbero giocare Weston McKennie e Adrien Rabiot.

Dunque, il francese e l'americano vanno verso la conferma. Mentre sulle fasce toccherà a Juan Cuadrado e Filip Kostic. Adesso resta da capire se queste scelte verranno confermate e per saperlo bisognerà aspettare la riunione tecnica che si terrà a metà pomeriggio. In ogni caso le indicazioni sembrano essere chiare ovvero schierare i giocatori nelle posizioni di campo a loro più congeniali.

Per questo motivo McKennie dovrebbe tornare nel suo ruolo di mezzala.

Novità anche davanti

La Juventus presenterà una novità importante anche in attacco. Infatti, Massimiliano Allegri sembra intenzionato a lanciare Moise Kean. Il numero 18 juventino avrebbe dovuto giocare tra i titolari pure ad Haifa ma un piccolo fastidio fisico gli ha impedito di essere in campo dal primo minuto.

Adesso, però, Moise Kean dovrebbe avere la sua occasione contro il Torino visto che che dovrebbe giocare al fianco di Dusan Vlahovic. DV9, nel derby, spera di ritrovare la via del gol anche perché in bomber bianconero non ha ancora segnato in trasferta. Mentre Arek Milik partirà dalla panchina pronto ad entrare eventualmente a gara in corso.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Kean.