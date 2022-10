La Juventus è attesa da diversi match importanti da qui a novembre. La vittoria contro l'Empoli per 4 a 0 conferma i miglioramenti della squadra bianconera dopo l'1 a 0 contro il Torino grazie al gol di Vlahovic. Prestazione importante di Rabiot, che ha segnato 2 gol oltre a quelle di Kean e Mckennie, anche se l'americano sta ancora lavorando per trovare la forma ideale. Una Juventus che attende anche i recuperi di Pogba, Chiesa e Di Maria. Il primo potrebbe rientrare ad inizio novembre, il secondo invece potrebbe andare a Lisbona o eventualmente essere pronto per la trasferta di campionato contro il Lecce.

Bisognerà attendere inizio novembre anche per Di Maria, che sta recuperando dell'infortunio muscolare subito nella sconfitta della Juventus contro il Maccabi Haifa in Champions League per 2 a 0. L'argentino in questo inizio di stagione fra infortuni muscolari ed un'espulsione contro il Monza che gli ha fatto saltare praticamente tre match non sta dando un grande contributo anche se ha contribuito ad esempio alla vittoria contro il Sassuolo nella prima giornata di campionato ed in quella contro il Maccabi Haifa per 3 a 1 all'Allianz Stadium di Torino. Si è parlato in questi giorni di una sua possibile rescissione consensuale con la società bianconera già a gennaio. Le ultime notizie di mercato confermano invece come la volontà dell'argentino sarebbe quella di rimanere a Torino almeno fino a giugno per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Angel Di Maria dovrebbe rimanere alla Juventus almeno fino a giugno. Si era parlato negli ultimi giorni di una possibile rescissione consensuale dell'argentino con la società bianconera già a gennaio ma il giocatore sarebbe pronto a dare il suo contribuito nella Juventus almeno fino a giugno.

Dopo il mondiale quindi sarebbe pronto a ritornare a Torino e a dare la sua disponibilità per cercare di raggiungere gli obiettivi stagionali della squadra bianconera. Di certo con un Pogba e Chiesa in forma ideale e con la disponibilità di Di Maria la Juventus ritroverebbe tre giocatori di notevole qualità che potrebbe aiutare a migliorare la stagione fino ad adesso deludente della squadra bianconera.

A proposito di argentini, un altro che rimarrà almeno fino a giugno è Leandro Paredes.

Il futuro professionale di Leandro Paredes

Il centrocampista Leandro Paredes è approdato a Torino nel recente Calciomercato estivo in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni di euro. Fino ad adesso non ha dato il contribuito che ci si attendeva ma sulle sue qualità tecniche non ci sono dubbi e la Juventus spera di ritrovare l'argentino nelle migliori condizioni se non da qui a novembre, nella seconda parte di stagione.