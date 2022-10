La Juventus è attesa da settimane importanti da qui a novembre. La vittoria contro il Torino ha portato tranquillità alla Continassa anche se sarà importante confermarsi in campionato ed in Champions League. Di certo le parole del presidente Andrea Agnelli dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa sono state molto pesanti, il dirigente ha responsabilizzato tutto il gruppo non escludendo nessuno dalle colpe di una stagione iniziata non in maniera ideale. Si parla soprattutto di rapporti difficili fra alcuni giocatori ma anche fra questi e il tecnico Massimiliano Allegri.

Si è discusso molto su quello fra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci, che non sarebbe mai stato ideale fin dai tempi dell'approdo del centrale al Milan. Il giocatore poi ritornò alla Juventus, una decisione non particolarmente gradita dai sostenitori bianconeri, che sui social lo continuano a ricordare. Non è un caso che in un recente sondaggio lanciato da Calciomercato.it gran parte di questi hanno scelto per la cessione già a gennaio di Leonardo Bonucci. E' stato chiesto proprio quale fosse la decisione migliore della Juventus su Bonucci considerando che un rapporto professionale non ideale fra il tecnico e il centrale. I tifosi hanno votato per la cessione a gennaio per il 49%, il 28% per la partenza a giugno, il 18% per una conferma di Bonucci fino alla scadenza del suo contratto a giugno 2024.

Il 5% ha votato altro.

I tifosi hanno votato la cessione a gennaio di Bonucci

In questi giorni si è parlato di una sua possibile partenza nel mercato di gennaio, con il Tottenham che sarebbe pronto a fare un'offerta alla società bianconera per il giocatore. Sembra difficile però che possa lasciare Torino a stagione iniziata, da valutare anche il futuro professionale di Massimiliano Allegri. Se il tecnico dovesse lasciare Torino a giugno come diversi giornali sportivi confermano, Bonucci potrebbe rimanere fino alla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per rinforzare soprattutto la difesa a gennaio. Potrebbero arrivare un centrale di sinistra ed un terzino. A tal riguardo i nomi che piacciono alla società bianconera sono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, tutti in scadenza di contratto a giugno. Proprio per questo potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso. Potrebbe partire invece a giugno Alex Sandro, che ha il contratto in scadenza a fine stagione.