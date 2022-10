La Juventus ha subito una sconfitta pesante contro il Milan per 2 a 0. Una prestazione non ideale quella della squadra bianconera, che attualmente è a -10 dal Napoli primo. La situazione in Champions League non è migliore, considerando che c'è il rischio di un'eliminazione anticipata nei gironi. Tanti addetti ai lavori hanno criticato Massimiliano Allegri, che non è riuscito a dare un'idea di gioco alla Juventus in 16 mesi. In tanti, però, hanno giudicato in negativo anche le prestazioni di diversi giocatori bianconeri. Uno dei più contestati sui social è stato Leonardo Bonucci.

Il centrale ha contribuito al gol del 2 a 0 del Milan non avendo difeso nella maniera adeguata su Brahim Diaz, che poi ha segnato il raddoppio. In tanti hanno portato l'esempio di Chiellini nella finale dell'Europeo contro l'Inghilterra, quando gli sfuggì Saka e lo fermò trattenendolo.

Leonardo Bonucci, invece, ha evitato l'intervento agevolando appunto l'azione dello spagnolo che ha poi segnato un bel gol. A parlare dell'episodio del 2 a 0 fra Milan e Juventus è stato Fabio Ravezzani. Sul suo profilo Twitter, il giornalista sportivo ha voluto elogiare l'azione di Brahim Diaz ma ha anche criticato in maniera importante Bonucci. Ravezzani ha sottolineato come il centrale non abbia provato neanche a fare il fallo sul giocatore spagnolo.

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato di Bonucci e del mancato fallo a Brahim Diaz

'Ho rivisto con attenzione il raddoppio del Milan. Bravissimo Diaz, ma Bonucci fa una cosa folle. Prima scappa verso la porta per accompagnare giustamente lo spagnolo lanciato. Poi d’improvviso si ferma: a quel punto è un difensore morto. E nemmeno tenta il fallo.

Incredibile'. Questo il post su Twitter di Fabio Ravezzani. Il giornalista sportivo ha ricevuto diverse risposta, una su tutte: 'Forse aveva il timore di un possibile cartellino rosso, se avesse fatto fallo era una possibile occasione da gol'. Ravezzani ha risposto: 'No, era troppo distante dall'area di rigore'. Di certo Bonucci è uno dei più criticati da parte dei sostenitori bianconeri ma non solo lui.

In tanti hanno notato le prestazioni deludenti di Locatelli ma anche l'errore di Vlahovic che ha portato poi al contropiede di Brahim Diaz.

Il futuro professionale di Massimiliano Allegri

Tante le critiche per i giocatori ma anche per il tecnico Massimiliano Allegri, che non è riuscito a dare un'idea di gioco alla Juventus in questo inizio di stagione. Il futuro professionale del tecnico passa evidentemente dai match contro il Maccabi Haifa e quello contro il Torino. Difficile però un esonero del toscano, una valutazione della società potrebbe essere fatta durante la pausa per il mondiale.