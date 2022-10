Il Milan inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e continuare il percorso in competizione europee come la Champions League.

Milan, possibile interesse per Olise in estate

In attesa di conoscere il futuro di Rafael Leao, il Milan sarebbe a caccia di un ulteriore trequartista così da poter completare il pacchetto offensivo a disposizione di Stefano Pioli. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara spunta anche quello di Micheal Olise, talentuoso esterno francese di cittadinanza inglese che si è ritagliato uno spazio importante nel Crystal Palace.

Grazie alle ottime prestazioni effettuate con la maglia del Palace, il classe 2001 ha attirato su di se l'interesse di alcuni top club inglesi ma anche europei tra cui lo stesso Milan. In estate, il Diavolo potrebbe così presentare un'offerta al club inglese che per meno di 40 milioni di euro non si siederebbe ad un tavolo per imbastire una trattativa.

Oltre Olise, il Milan guarda con grande attenzione anche ad altri profili internazionali come Marco Asensio, pronto a lasciare il Real Madrid a parametro zero in estate. L'addio di Asensio coinvolgerebbe anche i rossoneri che potrebbero perdere Brahim Diaz che potrebbe sostituire lo spagnolo alla corte di Carlo Ancelotti.

Milan, forte interesse di Liverpool e Barcellona per Tonali

Oltre ad acquisti importanti, il Milan vuole mantenere i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Pioli così da continuare il progetto che ha portato alla conquista del Tricolore.

Non c'è solo Leao tra i calciatori rossoneri molto apprezzati in giro per l'Europa. Infatti, anche Sandro Tonali ha tanti estimatori ed in particolare due top club europei: il Barcellona di Xavi ed il Liverpool di Jurgen Klopp.

I blaugrana sarebbero alla ricerca del sostituto di Busquets che al termine della stagione potrebbe dire addio alla casacca del Barca. Il club spagnolo potrebbe così far recapitare un'offerta importante al Milan per accaparrarsi le prestazioni dell'ex capitano del Brescia. Anche il Liverpool sarebbe molto interessato alle prestazioni di Tonali.

Il centrocampista italiano sarebbe una delle prime scelte nella rivoluzioni di Klopp in estate.

Il Milan non ha intenzione di cedere Tonali ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. In caso di offerta monstre, i rossoneri potrebbero prendere in considerazione profili per sostituire il numero otto come Naby Keita in scadenza di contratto proprio dal Liverpool.

Resta in auge anche la candidatura di Davide Frattesi. L'attaccante del Sassuolo piace anche alla Juve e alla Roma