Dalla Spagna rimbalza un rumor di mercato interessante. Il Real Madrid sarebbe interessato a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus. La situazione contrattuale del neo pallone d'oro Karim Benzema è in stallo. Il fuoriclasse francese va in scadenza a giugno e sulle sue tracce sembrano esserci molti top europei ma la Juventus lavora al momento sui rinforzi e non penserebbe a cessioni. Le lacune presentate in questo inizio di stagione preoccupano la dirigenza juventina. La difesa necessita di un rinforzo urgente. Daniele Rugani e Federico Gatti non sembrano convincere Massimiliano Allegri, che sempre più spesso ricorre a Luiz Danilo come centrale di difesa.

Nelle ultime settimane i dirigenti bianconeri sono al lavoro per cercare di dare al tecnico livornese un altro centrale difensivo.

Oltre al reparto difensivo, la Juventus sta monitorando la situazione sulle corsie esterne. Per via dei molteplici infortuni e problematiche contrattuali, Alex Sandro e De Sciglio non garantiscono il dinamismo richiesto. Tutto da decifrare sarà anche il futuro di Juan Cuadrado. Il colombiano va in scadenza di contratto al termine della stagione e attualmente sembra molto difficile che Juventus e giocatore trovino un accordo.

Al Real piace Vlahovic

Secondo media spagnoli il Real Madrid avrebbe offerto a Benzema un contratto annuale. Offerta non allettante dal punto di vista economico.

Sull'attaccante francese sembra ci sia un interesse di Psg, Bayern Monaco e Manchester United, club disposti ad accontentare economicamente il fuoriclasse francese.

Nel momento in cui il Real Madrid dovesse decidere di privarsi di Benzema, uno dei possibili candidati a sostituirlo potrebbe essere Vlahovic.

La Juve difficilmente vorrebbe privarsi del giocatore.

L'attaccante è parte integrante del possibile nuovo corso bianconero, tuttavia il cartellino del serbo potrebbe essere valutato attorno ai 70/80 milioni di euro, cifra alla portata del club spagnolo.

Cambiaso potrebbe tornare a gennaio

Il giovane esterno difensivo ha ben impressionato in questo avvio di stagione a Bologna. Andrea Cambiaso è stato uno dei migliori contro il Napoli e la sua continuità di rendimento sembra aver pienamente convinto la Juventus a puntare su di lui per il futuro.

Inoltre, può giocare sia a destra sia a sinistra, caratteristica assai gradita in casa bianconera.

Considerati i buoni rapporti tra Juventus e Bologna, e visto le difficoltà attuali della Juventus sugli esterni, non è così scontato pensare a un ritorno di Cambiaso alla Continassa già dal mese di gennaio. A Bologna il giocatore è in prestito secco e trovare un accordo con gli emiliani non dovrebbe essere difficile.

Alla Juve piace Evan N'Dicka

Non è più un mistero che alla dirigenza bianconera piaccia il centrale del Eintracht Francoforte. Il giocatore va in scadenza di contratto a fine stagione. La Juventus starebbe ragionando se prendere il giocatore già a gennaio, facendo leva proprio sulla possibilità che l'Eintracht Francoforte possa perdere N'Dicka a parametro 0.