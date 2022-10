In queste ore la Juventus si sta preparando in vista della gara di martedì 11 ottobre contro il Maccabi Haifa. I bianconeri, nel pomeriggio del 10 ottobre, hanno lasciato Torino per volare in Israele. Dopo essere atterrata ad Haifa, la squadra si è recata in ritiro.

Massimiliano Allegri avrebbe qualche dubbio sui titolari da schierare in campo, anche perché non ha avuto il tempo di provare la formazione. Infatti, chi ha giocato contro il Milan ha svolto un lavoro più leggero.

Tra le certezze vi è il ritorno dal primo minuto di Angel Di Maria. Invece, il tecnico juventino starebbe valutando se impiegare o meno Danilo, il quale è anche diffidato.

Per questo motivo, il brasiliano potrebbe osservare un turno di riposo. Del resto, non bisogna dimenticare che dopo il Maccabi Haifa la Juventus dovrà vedersela in Champions League con il Benfica, quindi se Danilo dovesse giocare e incappare in un'ammonizione in Israele, salterebbe poi per squalifica la gara di Lisbona.

Qualche cambio contro il Maccabi Haifa

La Juventus contro il Maccabi Haifa potrebbe scendere in campo con il 4-4-2. Allegri in mezzo al campo dovrebbe affidarsi a Weston McKennie e Leandro Paredes, entrambi tenuti in panchina nel big-match di Serie A con il Milan.

Lo statunitense dovrebbe agire sulla corsia di destra, mentre l'argentino andrebbe ad affiancare al centro Adrien Rabiot.

Sulla corsia mancina, invece, dovrebbe giostrare Filip Kostic.

In difesa sarebbero in ballottaggio Juan Cuadrado e Danilo. Quest'ultimo, diffidato, potrebbe accomodarsi in panchina per fare spazio al colombiano. In mezzo, invece, non dovrebbero esserci grosse novità, con Allegri intenzionato a confermare la coppa formata da Leonardo Bonucci e Gleison Bremer.

A sinistra quasi certamente toccherà ad Alex Sandro.

In attacco, spazio ad Angel Di Maria e Dusan Vlahovic. El Fideo tornerà tra i titolari dopo aver saltato la gara contro il Milan per squalifica.

Allegri vuole una squadra compatta

La Juventus contro il Maccabi Haifa dovrà dare delle risposte confortanti dopo la sconfitta di San Siro.

In particolare, Allegri ha chiesto ai suoi ragazzi di mettere in campo qualcosa in più: "Come attenzione, come cuore, come passione, serve qualcosa di diverso".

L'obiettivo è quello di riportare la squadra bianconera nei posti che le competono, come ha spiegato lo stesso tecnico livornese durante la conferenza stampa che si è tenuta il 10 ottobre all'Allianz Stadium: "Bisogna lavorare ogni giorno, crescere e ritornare ai livelli che competono la Juventus".