Mister Simone Inzaghi studia la formazione della sua Inter in vista della sfida, valida per i gironi di Champions League, in programma mercoledì 12 ottobre in trasferta contro il Barcellona.

Le possibili scelte dell'Inter a Barcellona

Per cercare di far risultato in Spagna il tecnico nerazzurro potrebbe decidere di adottare un 3-5-1-1, con un centrocampista alle spalle dell'unica punta. Una scelta condizionata anche dalle assenza che riguardano il reparto offensivo. Joaquin Correa e Romelu Lukaku non hanno smaltito i rispettivi infortuni e non saranno disponibili per la gara.

Per questo motivo, alle spalle di Lautaro Martinez potrebbe vedersi Mhkitaryan, che ha già giocato in passato da seconda punta.

Adottando questa soluzione, potrebbe esserci l'inserimento di Roberto Gagliardini a centrocampo accanto ad Hakan Calhanoglu e a Nicolò Barella. Il turco dovrebbe essere riconfermato in cabina di regia dopo l'ottima prova dell'andata a San Siro. Sulle corsie esterne dovrebbero esserci Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre in difesa ritornerà Stefan De Vrij con Alessandro Bastoni e Milan Skriniar. L'olandese, la settimana scorsa, ha dimostrato di essere molto attento sulla marcatura di Robert Lewandowski.

Confermato in porta Andrè Onana, che giocherà dunque la sua terza partita di fila, dopo aver convinto in Champions League ma anche contro il Sassuolo.

La probabile formazione dell'Inter: Onana, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Dimarco, Barella, Calhanoglu, Gagliardini, Mhkitaryan, Lautaro (Dzeko).

L'Inter aspetta Lukaku

Si prospetta un atteggiamento mirato al contropiede per l'Inter che dovrebbe mantenere un baricentro basso per poi ripartire in contropiede. Il Barcellona potrebbe giocare un match molto offensivo perché necessita dei tre punti per riaprire in giochi della qualificazione agli ottavi.

Simone Inzaghi potrebbe poi dare spazio a partita in corso a calciatori come Asllani per rinvigorire il centrocampo e a Matteo Darmian e Robin Gosens per dare energia alle corsie esterne. È prevedibile anche l'ingresso di Edin Dzeko in base a come si evolverà la partita.

La strategia di Inzgahi sarebbe quella di gestire gli attaccanti considerata l'emergenza.

Lukaku, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe tornare a disposizione per la gara in programma domenica 16 ottobre contro la Salernitana a San Siro. Pare difficile che recuperi Correa dopo l'infortunio al ginocchi accusato contro il Barcellona nella gara di andata.