La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche nel 2023. Nel recente Calciomercato estivo è ritornata ad ingaggiare giocatori andati in scadenza di contratto con le rispettive società, Paul Pogba e Angel Di Maria, a tre anni di distanza dagli utili arrivi senza prezzo di cartellino come Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Proprio il francese è stato uno dei migliori della squadra di Allegri nella seconda parte della scorsa stagione e nell'inizio di questa. Il tecnico non ha mai nascosto l'importanza del centrocampista per la Juventus anche perché garantisce equilibrio.

Nonostante questo, sembra difficile una sua conferma anche perché il suo ingaggio è da circa 7,5 milioni di euro a stagione. La società bianconera potrebbe valutare il suo prolungamento di contratto, ma può usufruire del Decreto Crescita solo per un'altra stagione. Di conseguenza la sua partenza è una possibilità concreta, se così sarà la Juventus potrebbe ingaggiare un altro giocatore che va in scadenza di contratto a giugno 2023: parliamo di N'Golo Kanté. È un giocatore che garantirebbe quantità e recupero di palloni, un supporto ideale per Pogba e Paredes. Dovrebbe però accettare un ingaggio da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus, più o meno quello che attualmente guadagna Pogba nella società bianconera come giocatore più pagato della rosa bianconera.

Possibile l'ingaggio del giocatore Kanté a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di N'Golo Kanté per giugno. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno e arriverebbe a parametro zero. Il problema è rappresentato dall'ingaggio del francese che attualmente guadagna circa 10 milioni di euro a stagione.

La Juventus difficilmente investirà tale somma per l'ingaggio, considerando che il giocatore che più guadagna della rosa bianconera è Paul Pogba con 7 milioni di euro netti a stagione più bonus. Il centrocampista del Chelsea ha giocato fino ad adesso 2 match nel campionato inglese, condizionato da un infortunio muscolare. Piace molto alla società bianconera ma non è l'unico giocatore che la Juventus starebbe valutando di ingaggiare a parametro zero a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per valutare diversi rinforzi a parametro zero per giugno anche per il centrocampo. Fra i preferiti ci sarebbero anche Youri Tielemans, Ilkay Gundogan e Douglas Luiz. Per la difesa si lavora già per gennaio all'arrivo di un centrale di sinistra, piace molto Evan N'Dicka, che potrebbe arrivare a Torino per circa 10 milioni di euro.