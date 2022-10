Martedì 11 ottobre alle ore 18:45 ci sarà Maccabi Haifa-Juventus, gara valida per il 4° turno del gruppo H di Champions League 22/23. La Locomotiva verde e la Vecchia Signora si sono incontrate nella giornata precedente e a spuntarla sono stati i bianconeri per 3-1: in rete Rabiot, Vlahovic e Rabiot per la banda di Allegri a cui ha replicato inutilmente David per la compagine israeliana.

Dove vederla: il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky e numero 252 del satellite), Mediaset Infinity+ nonché sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv.

Maccabi Haifa, rosa al completo per Bakhar

Mister Bakhar e il suo Maccabi Haifa sono il fanalino di coda del girone H essendo rimasti a secco di punti in tre incontri disputati sinora. In caso di ulteriore sconfitta coi bianconeri, per i Verdi diverrebbe oltremodo complicato anche piazzarsi terzi e, quindi, centrare l'approdo in Europa League. Per mantenere vive le speranze di proseguire nel loro cammino europeo, il tecnico israeliano potrebbe optare per il 4-3-3, con Cohen come estremo difensore. Pacchetto arretrato che avrà ottime chance di annoverare come titolari Sundgren come terzino destro e Conrud sul fronte sinistro, nel frattempo a far da scudo in mezzo al reparto dovrebbero pensarci Batubinsika e Goldberg.

Il centrocampo del Maccabi Haifa, invece, potrebbe essere composto da Chery, Lavi e Abu Fani, mentre la triade offensiva essere formata da Atzili, Pierrot e Haziza.

Juventus, Bremer e Danilo al centro della difesa

Massimiliano Allegri e la sua Juventus non potranno permettersi ulteriori passi falsi nel gruppo H, dopo le sconfitte con Paris Saint-Germain e Benfica, e saranno chiamati a battere nuovamente la squadra israeliana per rimanere aggrappati alla possibilità di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League 22/23.

Per battere i Verdi, l'allenatore ex Cagliari potrebbe optare anch'esso per il 4-3-3, con Szczesny a difesa dei pali. Probabile restyling difensivo che vedrà come titolari Cuadrado e De Sciglio come terzini, mentre Danilo e Bremer andranno a piazzarsi al centro. Miretti, Paredes e Rabiot, intanto, saranno presumibilmente gli interpreti iniziali del centrocampo, mentre il tridente d'attacco potrebbe essere composto da Vlahovic al centro con Di Maria e Kostic ai lati.

Le probabili formazioni di Maccabi Haifa-Juventus:

Maccabi Haifa (4-3-3): Cohen, Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud, Chery, Lavi, Abu Fani, Atzili, Pierrot, Haziza. Allenatore: Bakhar.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Danilo, Bremer, De Sciglio, Miretti, Rabiot, Paredes, Kostic, Vlahovic, Di Maria. Allenatore: Allegri.