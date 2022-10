La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza bianconera sta osservando diversi profili internazionali per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Juve, possibile interesse per Ansu Fati

La prossima sessione estiva di mercato è legata al futuro di Angel Di Maria. El Fideo potrebbe lasciare Torino per far ritorno in Argentina e concludere la carriera. Per questo, la Juventus sta osservando diversi attaccanti esterni che possano essere dei validi sostituti del campione argentino.

Tra questi, ci sarebbe anche Ansu Fati, gioiello spagnolo in forza al Barcellona che però non sta trovando grande spazio nella gestione Xavi. Il tecnico blaugrana sta optando su altri giocatori come Rafinha e Dembelè e per questo, il classe 2002 potrebbe lasciare la Spagna in estate per giocare da assoluto protagonista.

La Vecchia Signora starebbe monitorando la situazione ma deve scontrarsi con la richiesta di 60-70 milioni di euro da parte del club blaugrana. A ciò si aggiunge il forte interesse del Paris Saint Germain di Galtier che vorrebbe acquistare un altro attaccante esterno come Ansu Fati oppure Leao del Milan per innalzare la qualità del reparto offensivo.

Ansu Fati non è il solo nome in casa Barcellona che viene monitorato dalla Juventus.

Infatti, i bianconeri starebbero monitorando anche il profilo di Ferran Torres, che per una cifra attorno ai 40 milioni di euro potrebbe esser ceduto dal club spagnolo già a gennaio.

Champions League, verso la sfida contro il Maccabi: torna Di Maria, Fuori Milik

In attesa dei colpi di mercato, la Juventus prepara l'importantissima sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa fondamentale per le sorti del girone.

I bianconeri devono riscattare la brutta prova offerta contro il Milan: Allegri è pronto a qualche modifica rispetto alla formazione scesa in campo contro i rossoneri.

La novità più importante riguarda il partner d'attacco di Dusan Vlahovic, con Angel Di Maria che è in netto vantaggio su Milk. L'argentino che nel match d'andata ha fornito tre assist, è pronto a ritornare dal primo minuto e con la sua qualità spera di risolvere il match.

Nel 4-4-2 di Max Allegri, spazio ancora a Kostic e Cuadrado sulle corsie esterne mentre a centrocampo dovrebbe rivedersi Paredes affiancato da Rabiot, in vantaggio su Mckennie e Miretti.

In difesa, scelte obbligate per il tecnico bianconero con la retroguardia a quattro composta da Danilo, Bremer, Bonucci ed Alex Sandro.

Una sfida fondamentale per la formazione bianconera per dare una scossa ad una stagione fin qui con luci e ombre.