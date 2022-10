La Juventus ha iniziato la stagione in maniera non ideale fra campionato e Champions League. La sconfitta contro il Milan ha confermato le problematiche di gioco ma anche nell'atteggiamento dei giocatori, che sembrano non riuscire a ritrovare quella volontà di vincere che ha sempre contraddistinto la società bianconera. Uno dei più criticati è stato sicuramente Massimiliano Allegri, che non è riuscito a costruire un'idea di gioco nei 16 mesi dal suo ritorno alla Juventus., responsabilità da condividere anche con i giocatori. Intanto però diversi sostenitori bianconeri sui social non hanno nascosto il loro disappunto per questo inizio di stagione deludente, in tanti hanno chiesto alla società bianconera un cambio di tecnico.

C'è chi si accontenta di un traghettatore come Montero fino a giugno e l'ingaggio di un nuovo tecnico con esperienza internazionale dalla stagione 2023-2024.

In tanti invece chiedono l'arrivo di un tecnico importante già nell'immediato, uno che in questo momento è senza panchina e sarebbe ben gradito da grande parte dei tifosi bianconeri è Zinedine Zidane. Il francese però è considerato anche come uno dei possibili sostituti di Deschamps sulla panchina della nazionale francese dopo il mondiale.

I tifosi vorrebbero come sostituto di Allegri il francese Zidane

'Vediamo fino a che punto la dirigenza vorrà arrivare prima di cambiare Allegri. Oramai il rischio di essere fuori Champions non è più da scartare è il danno economico sarebbe superiore a mandarlo via.

Il problema è chi prendere: Zidane unico libero che fa per noi.'. Questo uno dei post su Twitter di un tifoso della Juventus, che suggerisce l'ingaggio del tecnico francese.

Una possibilità che in questo momento non sembra concreta anche perché la Juventus spera che Allegri possa riuscire a migliorare le prestazioni della squadra bianconera.

Difficile pensare che la società bianconera in questo momento possa affidare una panchina a stagione in corso ad un tecnico dall'ingaggio importante. Per questo la possibilità di un ingaggio di un traghettatore nell'eventualità di un esonero di Allegri sembra quella più concreta, in attesa di un tecnico con esperienza internazionale dalla stagione 2023-2024.

Il mercato della Juventus

La Juventus cercherà di valutare un cambio di allenatore da qui a novembre, intanto però è al lavoro per il mercato di gennaio. Si lavora soprattutto all'acquisto di un centrale di sinistra e a quello di un terzino. Si valutano soprattutto i giocatori in scadenza a giugno e che potrebbero essere acquistati a prezzo agevolato. Si valuterebbero Evan N'Dicka, Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo.