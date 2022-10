Pareggio al Camp Nou nel match valido per la quarta giornata del gruppo C di Champions League tra Barcellona e Inter, in un match che si è concluso sul 3-3. I blaugrana vanno avanti con Dembélé, ma vengono rimontati dai gol di Barella e Lautaro Martinez. Poi arriva il pareggio di Lewandowski, ma i nerazzurri nel finale segnano con Gosens e sembra fatta. La squadra di Xavi reagisce e trova il pareggio ancora con il centravanti polacco. Ora la squadra di Inzaghi è ad un passo dagli ottavi di finale, avendo 7 punti in classifica, a più tre sul Barcellona terzo e in vantaggio negli scontri diretti.

Per strappare il pass basterà battere il Viktoria Plzen tra due settimane allo stadio Meazza.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, si affida al solito 3-5-2 puntando sui "titolarissimi" e sulla coppia d'attacco formata da Lautaro Martinez e Edin Dzeko. Sulle fasce ci sono Dumfries e Dimarco, mentre in mezzo spazio a Calhanoglu in cabina di regia come nella gara di andata, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Nel primo tempo il Barcellona ha come sempre il possesso palla, ma è l'Inter a sfiorare il vantaggio con Edin Dzeko, che colpisce la traversa con una conclusione di prima. I blaugrana provano a rendersi pericolosi ma sono costretti spesso a concludere da fuori. Nel finale del primo tempo, però, Raphinha se ne va sulla fascia, scarica a Sergi Roberto che mette in mezzo e Dembélé a porta vuota non sbaglia.

Nella ripresa succede di tutto. L'Inter entra in campo senza timore e al 50' trova il pareggio con Nicolò Barella, che si infila su lancio perfetto di Bastoni e di sinistro insacca. Passano pochi minuti e al 63' è Lautaro Martinez a sbloccarsi e trovare il gol con stop a seguire e destro che colpisce i due pali prima di finire in rete.

I nerazzurri sfiorano anche il terzo gol con Skriniar e Calhanoglu, ma Ter Stegen si supera. All'82' poi Lewandowski in mischia riesce a trovare il pari con un rimpallo di Bastoni.

Tutti si aspettano che l'Inter si chiuda e, invece, all'89' passa nuovamente in vantaggio. Onana sorprende tutti con un lancio lungo per Lautaro Martinez che stoppa e trova un filtrante per Robin Gosens, entrato da poco, che a tu per tu con Ter Stegen non sbaglia.

Al 92', però, ancora Lewandowski in mischia non sbaglia. Nel finale la squadra di Inzaghi ha anche l'occasione per vincere al 94': Lautaro va a prendersi palla con forza, serve Asllani nello spazio e il centrocampista, anziché passare a Mkhitaryan a porta vuota conclude addosso al portiere blaugrana.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Onana 7: Qualche incertezza nel primo tempo ma il lancio che porta al gol del 3-2 vale da solo il voto.

Skriniar 7,5: Una partita da vero capitano. Lotta su ogni pallone, nell'uno contro uno non viene mai superato.

De Vrij 6,5: Altra buona prova dell'olandese.

Bastoni 7: Bene in difesa, fondamentale sul gol di Barella con un lancio millimetrico.

Dumfries 7: Quando parte è imprendibile sulla fascia.

Barella 7,5: Il gol, e che gol, lo sblocca e fornisce una prestazione da gladiatore in mezzo al campo.

Calhanoglu 7,5: Un'altra partita nel ruolo di regista e chissà che l'Inter non abbia trovato il vice Brozovic definitivo.

Dimarco 6: Soffre un po' il dinamismo di Raphinha.

Lautaro Martinez 10: Non ci sono aggettivi per una prestazione di questo livello. Gol, assist, pressione sui difensori avversari, c'è tutto dell'attaccante moderno.

Dzeko 7: Anche il bosniaco offre un'ottima prova.

Gosens 7: Entra bene in partita e trova un gol del momentaneo vantaggio.

Asllani 5: Dispiace dare un'insufficienza in una serata così, ma l'errore fatto costa all'Inter la mancata qualificazione con due turni di anticipo.