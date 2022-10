La Juventus ha iniziato la stagione in maniera deludente. La disfatta in Champions League contro il Maccabi Haifa potrebbe significare eliminazione anticipata dei bianconeri dalla massima competizione europea. Con il pareggio fra Paris Saint Germain e Benfica attualmente queste sono a +5 dai bianconeri a due giornate dalla fine del girone. La Juventus dovrà vincere due match rimanenti sperando che i francesi e/o i portoghesi non facciano altri punti. Una situazione difficile, soprattutto se consideriamo che anche in campionato la distanza dal Napoli primo è di dieci punti.

Il presidente Agnelli nel post match di Maccabi Haifa - Juventus ha confermato la fiducia di Massimiliano Allegri sottolineando come è un problema di gruppo che tutti dovranno uscirne insieme. Di certo se la squadra bianconera dovesse fare una prestazione deludente contro il Torino l'esonero potrebbe diventare una possibilità concreta. Intanto però sui social i tifosi non hanno nascosto il loro disappunto, c'è chi ricorda con nostalgia la prima Juventus di Allegri, o chi rimpiange giocatori importanti che hanno lasciato la Juventus a parametro zero come Paulo Dybala. Alcuni suggeriscono anche il tecnico ideale per sostituire Massimiliano Allegri. Un utente ha parlato di Luis Enrique, definendolo il tecnico ideale perché moderno, innovativo, ematico e schietto.

Un post che ha trovato il sostegno da parte di molti utenti con mi piace e commenti a favore dello spagnolo.

I tifosi suggeriscono l'ingaggio di Luis Enrique

'Luis Enrique sarebbe tutto quello che servirebbe alla Juventus: moderno, innovativo, educato, empatico, schietto e mai scontato. Inoltre parla già in italiano ed è appassionato del suo lavoro'.

Questo il post su Twitter di un utente in riferimento ad una possibile sostituzione di Massimiliano Allegri con Luis Enrique. L'attuale commissario tecnico della nazionale spagnola sarebbe considerato uno dei tecnici ideali per un eventuale dopo Allegri, fra l'altro le ultime indiscrezioni di mercato parlano anche della possibilità che lo spagnolo lasci la nazionale dopo il mondiale in Qatar.

Luis Enrique è solo uno dei nomi suggeriti dai tifosi della Juventus per sostituire il toscano. Diversi vorrebbero il ritorno di Antonio Conte, attualmente al Tottenham ma che ha un contratto in scadenza a giugno 2023.

I nomi che piacciono alla Juventus per un eventuale dopo Allegri: su tutti Conte, Zidane, Tuchel e Gasperini

L'eventuale ingaggio di Antonio Conte si concretizzerebbe eventualmente dalla stagione 2023-2024, questo significa che la Juventus dovrebbe confermare Allegri fino a giugno oppure affidarsi ad un traghettatore. Altri nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Zidane, Tuchel e Gasperini. Il francese e il tedesco attualmente sono senza panchina, anche se difficilmente accetterebbe un incarico a stagione iniziata.