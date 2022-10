Il giornalista Marcello Chirico nelle scorse ore ha raccontato che Antonio Conte, attuale tecnico del Tottenham, starebbe aspettando una chiamata dalla Juventus per tornare ad allenare i bianconeri.

Della Vecchia Signora, ha parlato anche Paolo De Paola, che si è detto deluso delle dichiarazioni post gara del presidente Andrea Agnelli.

Juve, per Marcello Chirico Conte starebbe aspettando una chiamata dai bianconeri per tornare in Italia

La terza sconfitta su quattro gare in Champions League della Juventus ha alimentato nuove polemiche in quel di Torino e il primo colpevole per una fetta del pubblico bianconero pare essere Massimiliano Allegri.

Secondo il giornalista Marcello Chirico al suo posto potrebbe arrivare una vecchia conoscenza della compagine piemontese: "Conte aspetta di essere chiamato dalla Juve. Si accontenterebbe di un ingaggio inferiore a quello che percepisce attualmente al Tottenham". Queste le parole espresse da Chirico sul proprio profilo Twitter, che evidenziano come l'allenatore salentino non starebbe rinnovando il contratto con gli inglesi, che scadrà a fine di questa stagione, con la volontà di ritornare a sedere sulla panchina dei bianconeri.

Un' ipotesi che non sarebbe in contraddizione con le dichiarazioni del presidente della Juve Andrea Agnelli, che a ridosso della sconfitta con il Maccabi aveva detto sul possibile esonero di Allegri: "Non è colpa dell'allenatore se non vinciamo un tackle.

Faremo le nostre valutazioni a fine anno. La Juve non cambia allenatore a stagione in corso perché il problema è del gruppo".

Juventus, De Paola: 'Le parole di Agnelli sulla conferma di Allegri mi sono sembrate di circostanza'

Anche Paolo De Paola ha voluto commentare la sconfitta della Juventus e le successive dichiarazioni del presidente Andrea Agnelli.

Il giornalista sportivo, entrano nel merito della questione, ha affermato ai microfoni di TMW come il numero uno dei bianconeri, abbia sostanzialmente fatto scudo su Allegri solo a parole: "Non mi sembra che Allegri sia davvero confermato, mi sono sembrate parole di circostanza. Voglio vedere se sarà così qualora dovesse andare peggio e aumentasse anche il distacco in campionato.

Credo che una soluzione alternativa ce l'abbiano già, per forza".

De Paola ha poi affermato come le dichiarazioni del presidente Agnelli lo abbiano deluso in quanto alla Juventus servirebbe una rivoluzione per cambiare marcia da attuare prima della conclusione della stagione in corso.