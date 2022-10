La crisi della Juventus non sembra aver fine. Dalle deludenti sfide in Serie A, su tutte il ko di Monza, al tracollo in Champions League dove è stata battuta da tutte le componenti del gruppo H, la squadra di Allegri sembra davvero aver toccato il fondo. Le presunte colpe non vanno però imputate soltanto all'allenatore ma anche alla società, rea di aver sbagliato alcune scelte sul mercato. Tra queste, figura Denis Zakaria, centrocampista arrivato lo scorso gennaio e ceduto in prestito nel corso della sessione estiva. Lo svizzero, almeno per il momento, non rientra nei piani del neo tecnico Potter, tanto da non escludere un suo clamoroso ritorno alla Juventus già a gennaio.

Chelsea-Zakaria, ancora zero presenze: possibile il ritorno alla Juventus già a gennaio

Proprio sul finire della scorsa sessione di Calciomercato, Denis Zakaria è approdato al Chelsea. Voluto fortemente da Tuchel, lo svizzero è arrivato a Londra con tutti i buoni propositi, pronto a dimostrare il suo valore in un prestigioso palcoscenico come quello dei Blues. La sfortuna ha voluto che il Chelsea esonerasse l'allenatore tedesco, forse l'unico a credere veramente in lui. E così, se Tuchel almeno lo portava in panchina con lui, Potter non lo ha mai convocato, probabilmente per scelta tecnica visto che non ci sono state notizie su eventuali infortuni del giocatore. Un guaio anche per la Juve, che lo aveva ceduto in prestito sperando in un riscatto del Chelsea.

Adesso invece, c'è la possibilità che Zakaria torni alla corte di Allegri già a gennaio, scaricato 'brutalmente' da Graham Potter.

Juventus, Zakaria è già meteora dopo una sola stagione

Nato nel novembre 1996, Denis Zakaria è cresciuto calcisticamente in svizzera, nelle file del Servette. Poi l'approdo al Borussia Monchegladbach, dove ha giocato ben cinque stagioni a buoni livelli.

La sua esperienza in Germania è terminata a gennaio 2022, sei mesi prima della scadenza del suo contratto. L'allora ds Eberl, preferì monetizzare dalla sua cessione piuttosto che mandarlo via a parametro zero. Quella che poteva sembrare un'occasione per la Juventus - spesi circa 5 milioni - si è rivelata poi una scelta discutibile.

Eppure l'esordio in bianconero non fu proprio da buttare. Lo svizzero andò infatti in gol alla prima apparizione, segnando il 2-0 decisivo all'Hellas Verona nel match del 6 febbraio. Assieme a lui segnò anche l'altro neo arrivato Vlahovic, facendo impazzire i tifosi bianconeri. Col passare del tempo e degli infortuni, Zakaria ha perso il ritmo gara e le sue prestazioni non hanno regalato tante gioie a Massimiliano Allegri. Insomma, nella sessione estiva di calciomercato, la Juve era pronta a valutare delle proposte per eventuali cessioni. La prima e forse l'unica squadra a farsi avanti è stata il Chelsea, su indicazione del tecnico Tuchel. E così, quasi a sorpresa, Zakaria è approdato a Stamford Bridge, campo in cui non ha neanche disputato un minuto in campo. Chissà se le cose cambieranno prima del Mondiale, resta il fatto che il Chelsea potrebbe salutarlo già a gennaio.