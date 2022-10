La Juventus è la principale delusione del campionato italiano. Le prestazioni della squadra bianconera hanno sicuramente infastidito la società bianconera, a partire da Andrea Agnelli, che nel post match contro il Maccabi Haifa ha sottolineato che è un problema di gruppo e di un singolo. Il presidente della Juventus ha confermato Allegri ma molto dipenderà dai match da qui a novembre. Intanto diversi giornali sportivi parlano di un possibile ingaggio di un traghettatore fino a giugno e dell'arrivo dalla stagione 2023-2024 di un nuovo tecnico. Fra quelli graditi per sostituire già a novembre Massimiliano Allegri c'è sicuramente Paolo Montero, l'attuale tecnico della Primavera bianconera sta dimostrando tutta la sua bravura con la squadra bianconera che è prima in campionato ed ha recentemente vinto il match di Youth League contro il Maccabi Haifa.

Per quanto riguarda giugno si parla di un possibile ritorno di Antonio Conte, con il tecnico che è in scadenza di contratto con il Tottenham a fine stagione. Questo potrebbe agevolare un suo ingaggio, secondo Marcello Chirico il tecnico pugliese pur di ritornare alla Juventus sarebbe pronto ad accontentarsi di un ingaggio minore rispetto a quello che guadagna attualmente nella società inglese.

Il tecnico Conte accetterebbe un ingaggio minore per ritornare alla Juventus

'Ovunque va ad allenare la gente impazzisce per lui. Antonio Conte, però, spera sempre di essere richiamato alla Juventus, dove sarebbe disposto ad accontentarsi di uno stipendio inferiore a quello attuale preso al Tottenham'. Questo il post su Twitter di Marcello Chirico in riferimento ad Antonio Conte, che sta facendo un lavoro importante nel Tottenham.

Il tecnico pugliese è ai primi posti del campionato inglese ed attualmente anche del girone di Champions League, la squadra inglese è prima a due giornate dalla fine del girone dopo la vittoria per 3 a 2 contro l'Eintracht Francoforte. Secondo il giornalista sportivo il tecnico pur di ritornare alla Juventus sarebbe pronto ad accettare un ingaggio minore rispetto a quello attuale.

Attualmente guadagna circa 16 milioni di euro, alla Juventus potrebbe accettare i 7 milioni di euro a stagione più 2 di bonus di Massimiliano Allegri. In tanti considerano il tecnico pugliese quello ideale per ricostruire il progetto sportivo e per valorizzare i tanti giocatori bianconeri che negli ultimi mesi hanno diminuito il loro valore di mercato.

Uno dei maggiori sostenitori del ritorno di Conte è il vicepresidente Pavel Nedved, che non avrebbe invece un rapporto professionale ideale con l'attuale tecnico, come anche alcuni giocatori tra cui Bremer e Chiesa non sarebbero soddisfatti di Allegri.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche altri tecnici per un eventuale post Allegri. Oltre ad Antonio Conte piacciono Tomas Tuchel e Zinedine Zidane, entrambi senza panchina. La società bianconera potrebbe ingaggiare anche Gianpiero Gasperini, che in questa stagione si sta confermando con l'Atalanta considerando il secondo posto attuale in campionato della società bergamasca.