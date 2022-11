Ferran Torres pare sempre più vicino a lasciare il Barcellona. L'esterno d'attacco classe 2000 era arrivato lo scorso gennaio dal Manchester City per la cifra di 55 milioni di euro. Era stato una espressa richiesta di Xavi, che però nei fatti lo ha utilizzato poco, in particolare in questa prima parte della nuova stagione.

Il giocatore spagnolo potrebbe essere un'opportunità di mercato ghiotta per la Juventus, al netto delle richieste blaugrana per una delle prossime sessioni di trasferimenti. In passato era un pupillo di Paratici che nell'estate 2020 lo aveva quasi già preso, come ha affermato lo stesso agente dell'esterno spagnolo recentemente.

Le parole dell'agente di Ferran Torres sull'interesse della Juve nel 2020

Il 19 ottobre aveva parlato l'agente di Torres svelando un retroscena: "Estate 2020, Ferran Torres doveva lasciare il Valencia ed era vicinissimo alla Juve dopo l'incontro con Fabio Paratici. Così vicino che avevamo già scelto quale casa comprare a Torino. Poi purtroppo i due club non si sono accordati e Ferran è andato al Manchester City".

Parole che non sembrano essere casuali, perché arrivano proprio nel momento in cui iniziano a circolare le voci che parlano di una Juventus interessata nuovamente al suo acquisto.

Ferran Torres alla Juve tatticamente avrebbe senso

Ferran Torres è un esterno d'attacco classico, un'ala pura da 4-3-3 o all'occorrenza da 4-2-3-1.

Di piede destro, predilige la porzione sinistra del campo, potrebbe rappresentare un'alternativa valida a Chiesa. Ferran Torres, proprio come il talento italiano, è capace di svariare su tutto il fronte d'attacco, non essendo un giocatore specializzato su una sola fascia, come lo sono invece Kostic e Cuadrado.

Proprio il colombiano potrebbe giocare un ruolo chiave in questa vicenda.

Il Panita non ha più la gamba e l'esplosività di un tempo ed è apparso appannato nelle recenti uscite. Senza dimenticare il fatto che la Juventus (almeno per ora) ha deciso di non prolungargli il contratto in scadenza a giugno. L'ex Valencia sarebbe un sostituto ideale per dare nuova vita alla fascia bianconere. Non solo in ottica sostituzione di Cuadrado, ma anche per il dopo Angel Di Maria, che vorrebbe tornare in Argentina a fine stagione.

La Juventus potrebbe quindi avere effettivamente bisogno di un giocatore come Ferran Torres. Magari a giugno, se a gennaio non dovesse palesarsi l'opportunità. Ferran Torres potrebbe essere il grimaldello per scardinare le difese avversarie, scambiandosi di fascia con Chiesa senza dare punti di riferimento e creando costante superiorità numerica grazie alle proprie doti tecniche nel dribbling.