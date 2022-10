La Juventus è sempre stata molto impegnata nel mercato dei giovani soprattutto nelle ultime stagioni. Il lancio dell'under 23 dimostra la volontà di valorizzare talenti nel settore giovanile bianconero. Non è un caso che di recente si stanno mettendo in evidenza giovani importanti, alcuni dei quali cresciuti proprio nella seconda squadra bianconera. Da Ranocchia a Fagioli, fino ad arrivare a Soulé e De Winter, sono tanti i giovani che potrebbero diventare gradualmente parti integranti della prima squadra in futuro. Fagioli lo è già anche se non sta raccogliendo molto minutaggio.

A proposito di giovani nel 2020 la Juventus aveva provato ad acquistare uno dei migliori giocatori del calcio spagnolo. Parliamo di Ferran Torres, classe 2000 cresciuto nel Valencia e che nel 2020 ha lasciato la società spagnola per approdare nel Manchester City. Appena una stagione e mezza nella società inglese per poi trasferirsi al Barcellona dove attualmente è considerato una riserva da Xavi, che gli preferisce Dembélé e Raphinha. A parlare del giovane spagnolo è stato l'agente sportivo del giocatore. Perin Ros ha dichiarato che Ferran Torres è stato vicino al trasferimento alla Juventus nel 2020. Il giocatore stava già trovando casa a Torino ma è mancata l'intesa economica fra il Valencia e la società bianconera.

Alla fine lo spagnolo è approdato al Manchester City, una stagione e mezza nella società inglese prima del ritorno nel campionato spagnolo, al Barcellona, per circa 55 milioni di euro, dopo che il Manchester City lo aveva acquistato dal Valencia per circa 34 milioni di euro.

L'agente sportivo Peris Ros ha parlato del mancato arrivo di Ferran Torres alla Juventus

'Estate 2020, Ferran Torres doveva lasciare il Valencia ed era vicinissimo alla Juve. Addirittura stavamo già cercando casa a Torino. Poi i due club non si accordarono e Ferran Torres andò al City, prima di tornare in Spagna, al Barçellona'.

Queste le dichiarazioni di Peris Ros, agente sportivo di Ferran Torres. Lo spagnolo non è approdato a Torino per la mancata intesa economica fra il Valencia e la Juventus. Come è noto il giocatore è approdato al Manchester City giocando fino a gennaio 2022 nella società inglese e disputando 28 match segnando 9 gol. Al Barcellona però non sta raccogliendo molto minutaggio, in questo inizio di stagione ha disputato fino ad adesso 11 match fra campionato spagnolo e Champions League gran parte delle quali schierato nel secondo tempo, segnando 2 gol e fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno.

Il Barcellona potrebbe cedere in prestito Ferran Torres

La società spagnola potrebbe valutare anche una sua cessione in prestito a gennaio.

Potrebbe essere molto utile alla Juventus per rinforzare le fasce offensive, d'altronde Ferran Torres può giocare come trequartista di un 4-2-3-1 o eventualmente come punta di fascia nel 4-3-3. Dopo due stagioni quindi potrebbe approdare nella società bianconera.