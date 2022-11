Il calciomercato del Cosenza Calcio parte dalla panchina. La società Cosenza Calcio comunica di aver affidato la panchina al tecnico William Viali fino al 30 giugno 2023. Il tecnico, che subentra a Davide Dionigi, dirigerà la seduta d'allenamento di questo pomeriggio, 2 novembre, e sarà presentato venerdì mattina in una conferenza stampa che precederà la trasferta di Pisa. Così recita in sintesi il comunicato ufficiale del club rossoblù, che ufficializza così l'ingaggio del nuovo tecnico fino al termine della stagione. Il club del presidente Guarascio ha scelto l'ex tecnico del Cesena per la panchina, dopo un lungo e caotico casting.

Cosenza, Serse Cosmi il primo a essere stato contattato

Nel caos panchina dei giorni scorsi, sono state molte le ipotesi al vaglio della società rossoblù. Sono stati fatti nomi altisonanti e che hanno diversi anni di esperienza in Serie A, come Serse Cosmi. Il tecnico ex Siena era stato contattato dai giorni scorsi, e secondo quanto trapelato era tentato da un ritorno in Italia in B. Dopo una fitta rete di contatti nella giornata di ieri, però, il club croato che ha sotto contratto l'allenatore italiano (il Reijka) ha chiuso la porta a ogni possibile passaggio di consegne in panchina a stagione in corso.

Zeman ha rifiutato il Cosenza o il Cosenza ha rifiutato Zeman?

Secondo quanto riporta il sito Tifocosenza, non sarebbe chiaro se sia stato un rifiuto del tecnico Zdenek Zeman o un dietrofront del presidente Guarascio a seguito di alcuni disaccordi.

I punti che non vedevano di comune accordo le parti erano il mercato e la visione diversa per quanto riguarda il progetto tecnico-tattico della squadra. Ad un certo punto delle trattative, però, dopo una fase di stallo, Zeman ha avanzato pretese ritenute troppo esose dal presidente cosentino, motivo per il quale la trattativa si è arenata.

Cosenza Calcio, chi è e che modulo predilige Viali

William Viali è un cultore del 4-3-2-1, il classico modulo "ad albero di Natale". Dei punti cardine del suo gioco fanno parte i playmaker, gli attaccanti (sempre nel vivo della manovra), due terzini di spinta e una fase difensiva studiata nei minimi dettagli, dove nulla è lasciato al caso.

Non è sbagliato affermare che la fase difensiva è il punto forte del tecnico ex Cesena. Il Cesena di Viali, infatti, è stata la squadra con la difesa migliore di tutto il proprio girone, con appena 31 gol subiti. Riguardo i terzini, Candela ha messo a segno 4 gol e 2 assist, mentre Favale ha messo a referto ben 6 assist. Possiamo affermare che Viali di sicuro vorrà riproporre a Cosenza questa caratteristica tattica vista a Cesena. Da vedere, però, se e quante difficoltà troverà sul suo cammino.

Centrocampo e attacco

Dionigi ha spesso escluso Calò da novero dei titolari, ma potrebbe essere la sua occasione di rinascita sotto la gestione Viali. Il tecnico infatti - a differenza del suo predecessore - predilige l'avere un playmaker nel suo centrocampo a 3, un regista classico.

Lo scorso anno a Cesena Demetrio Staffé occupava quella porzione di campo, e sotto la guida di Viali ha messo a segno ben otto reti. Continuando con un ultimo paragone tra Viali e Dionigi, l'ex tecnico dei lupi da poco esonerato ha sempre preferito giocare con una sola punta, tra l'altro quasi mai punta di ruolo. Non è di questo avviso Viali, che preferisce giocare con un centravanti puro (il classico numero nove) con due sottopunte a supporto.