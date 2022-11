La società bianconera starebbe riflettendo se rescindere il contratto a Paul Pogba, calciatore che a causa di diversi infortuni non è riuscito ancora a scendere in campo con la casacca della Vecchia Signora. Intanto anche l'ex calciatore Jocelyn Blanchard, ha parlato di Pogba e dei motivi per i quali è arrivato alla Juventus.

Il rientro di Pogba sembrerebbe lontano, la Juventus starebbe pensando alla risoluzione del contratto

Paul Pogba è stato uno dei colpo simbolo della scorsa sessione estiva di Calciomercato della Juventus. Il centrocampista francese, svincolatosi a parametro 0 dal Manchester United, ha scelto la compagine bianconera con la volontà di ritornare alla Continassa per iniziare una seconda avventura in bianconero e ritrovare una continuità di prestazioni e minutaggio che gli erano mancati in Inghilterra a causa di diversi infortuni e incomprensioni con i vari allenatori che si sono susseguiti sulla panchina dei "Red Devils".

L'arrivo del "Polpo" a Torino, era stato dunque festeggiato da gran parte dei tifosi della Juventus, pronti a scommettere sul talento cristallino del calciatore classe 93. Tuttavia, i piani della Vecchia Signora e dei suoi sodali, sono andati quasi subito in fumo a causa di un problema riscontrato dal calciatore al ginocchio destro. La volontà dello stesso di giocare i prossimi mondiali in Qatar con la Francia, lo hanno spinto a non operarsi, avvalendosi della terapia conservativa. Quest'ultima, dopo poche settimane, si è rivelata poco adatta alla situazione e Pogba ha dovuto subire un'operazione al menisco. Il mediano, ha poi iniziato una fase riabilitativa ma l'ultimo infortunio, avvenuto solo pochi giorni fa, ha mandato di nuovo all'aria i piani del calciatore, che a detta della sua manager Rafaela Pimenta, salterà il mondiale per cercare un recupero la condizione per il prossimo anno solare.

Tutto questo, secondo le indiscrezioni odierne riferite da Juvenews, starebbe facendo riflettere i massimi dirigenti della Juventus, che visto l'alto ingaggio dato al calciatore e i 0 minuti collezionati dallo stesso finora, potrebbero propendere per una soluzione estrema, la rescissione del contratto. L'alternativa, vista la popolarità di Pogba, sarebbe quella di spingere il calciatore ad accettare un trasferimento a gennaio verso l'MLS, campionato americano che accetterebbe senza problemi un campione delle sue proporzioni.

Jocelyn Blanchard sull'affare Pogba-Juventus: 'Arrivato in bianconero solo perché infortunato'

Restando in tema Pogba, del francese ha voluto parlare anche Jocelyn Blanchard, ex centrocampista bianconero. Il classe '72, intervistato da tuttojuve.com, ha riferito come il "Polpo" e Di Maria, siano approdati alla Continassa solo perché infortunati: "Se non avessero avuto problemi fisici, non si sarebbero trasferiti alla Juventus. Questa è la verità. Il club non ha i mezzi per ingaggiare giocatori in ottime condizioni fisiche".