Il Milan ospita la Fiorentina per l'ultimo impegno del 2022 prima della sosta per i mondiali del Qatar. Fischio d'inizio alle ore 18 del signor Simone Sozza della sezione CAN di Seregno. Il Milan arriva ad affrontare la Fiorentina dopo la deludente performance infrasettimanale che ha portato al pareggio a reti bianche a Cremona, mentre la Fiorentina è reduce da ben 5 vittorie consecutive. Il Mister viola, Vincenzo Italiano ha quasi sempre lasciato il segno da quando allena. Ironia della sorte la precedente partita ha visto il Milan vincere all'ultimo minuto contro lo Spezia che fu la precedente squadra del mister della Viola.

Nel Milan ai soliti assenti si aggiungono le indisponibilità di Sergino Dest e di Junior Messias. L'allenatore Stefano Pioli toglie la fiducia data negli ultimi turni di campionato a Divock Origi ed è pronto a giocarsi le sue carte con Olivier Giroud come principale terminale offensivo. In difesa Pierre Kalulu, fresco di rinnovo per 5 anni, dovrebbe restare a destra con Mailk Thiaw titolare al fianco di Fikayo Tomori che consentirebbe al Milan di giocare con la difesa a 4 assieme a Theo Hernandez oppure a 3. Charles De Ketelaere dovrebbe essere destinato alla panchina con Rade Krunic centrale e Brahim Diaz spostato sulla destra della trequarti.

All set for our final competitive fixture of 2022 💪#MilanFiorentina #SempreMilan pic.twitter.com/5wQGh9UZIZ — AC Milan (@acmilan) November 13, 2022

Il tecnico dei toscani dovrebbe affidarsi a Jovic come terminale offensivo con Ikone, e Kouame nella trequarti ad affiancare l'ex rossonero Giacomo Bonaventura.

Il giocatore che ha lasciato il Milan in scadenza di contratto due estati fa, è in un ottimo momento di forma ed essendo ad avendo il contratto in scadenza a giugno si sta facendo notare anche in chiave mercato. In difesa Milenkovic e Martinez Quarta dovrebbero giocare centrali con Dodò a destra e Biraghi a sinistra.

Fiorentina: i convocati di Italiano per la sfida con il Milan

Portieri: Cerofolini, Gollini, Terracciano

Difensori: Biraghi, Dodo, Igor, Quarta, Milenkovic, Ranieri, Terzic, Venuti

Centrocampisti: Amrabat, Barak, Bianco, Bonaventura, Duncan, Maleh, Mandragora

Attaccanti: Ikone, Jovic, Kouame, Cabral, Saponara

Milan - Fiorentina: le quote e il pronostico

Rossoneri con il favore del pronostico dato che il segno 1 viene pagato 1,7 contro il segno 2 per i Viola a 5.

Molto interessante la quota che riguarda il pareggio con l'X a 3,85. Per quanto riguarda i gol, la quota over 2,5 viene pagata 1,80 contro il 2,90 della quota over 3,5. GOL a 1,73 mentre il NO GOL quotato a 2. Il risultato esatto con la quota più bassa è l'1-0 a 7,25 seguito dal 1-1 a 7,75 e dal 2-0 a 8,75. L'indiziato numero uno a segnare il primo gol dell'incontro è Olivier Giroud a 5,25 seguito da Rafael Leao a 6,25. Il gol iniziale dell'ex rossonero Jack Bonaventura è dato a 15. Infine un gol su rigore di Theo Hernandez è dato a 6,75.