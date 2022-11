La sfida tra Juventus e Lazio presenta diversi argomenti da analizzare e, tra questi, si può sicuramente annoverare il ritorno da avversario di Maurizio Sarri sul campo dell'Allianz Stadium di Torino. Il tecnico toscano ritrova la Vecchia Signora dopo due anni, visto che nel 2020 sedeva sulla panchina della compagine bianconera, portandola a vincere il suo trentaseiesimo scudetto.

Juventus-Lazio, Sarri torna all'Allianz Stadium in uno scontro che sa di nostalgia

La dirigenza della Juventus, dopo la prima esperienza sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, decise nel 2019 di affidare la panchina della formazione bianconera a un uomo capace di inculcare nella componente squadra un gioco armonioso e offensivo, Maurizio Sarri.

Il manager toscano, reduce da annate al Napoli contraddistinte da caterve di gol e azioni champagne e da un'Europa League vinta col Chelsea, arrivò alla Continassa pronto ad offrire i propri dettami tattici ad una squadra che era già reduce da 8 scudetti di fila. L'annata fu segnata da alti e bassi ma fu l'ultima nella quale la Juventus si laureò campione d'Italia a fine stagione. Dopo la vittoria, la proprietà bianconera, però, decise di sollevare dall'incarico lo stesso Maurizio Sarri e di prendere al suo posto un esordiente di lusso, Andrea Pirlo. Con quella mossa, dunque, il rapporto tra la Juve ed il tecnico toscano si interruppe definitivamente, lasciando più di una perplessità non solo per la scelta dell'erede di Sarri, ma anche per il poco tempo che venne concesso al tecnico toscano.

A distanza di quasi 3 anni dunque, le due parti in causa questa sera si incontreranno di nuovo in una sfida, Juventus-Lazio, che varrà davvero tanto per entrambe le formazioni. La Vecchia Signora, infatti, dopo aver vinto cinque partite di seguito in Serie A ed aver raddrizzato una classifica che, fino a qualche settimana, era deficitaria, vorrebbe confermarsi, non perdendo il treno di quelle squadre che ancora sperano di riagguantare il Napoli capolista.

Discorso simile varrebbe per la Lazio, che trovandosi attualmente al secondo posto della graduatoria, non vorrebbe perdere per non vedere la stessa Juventus superarla di una lunghezza.

Allegri contro Sarri, il tecnico bianconero: 'Siamo agli opposti caratterialmente'

La gara tra Juventus e Lazio non metterà in palio solo punti fondamentali per il prosieguo del campionato di entrambe le squadre ma sarà anche una sfida tra due modi di vedere il calcio completamente diversi.

Maurizio Sarri, uno dei fautori del bel gioco organizzato ed offensivo, affronterà uno dei manager più pragmatici in circolazione, Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, in conferenza stampa, ha parlato delle differenze che ci sono con il suo collega toscano, affermando quanto segue: "Non so. Maurizio è un allenatore importante che è l’ultimo che ha vinto lo scudetto e sta facendo un buon lavoro alla Lazio. Caratterialmente siamo agli opposti”.