Questa mattina 13 novembre, la Juventus ha svolto la rifinitura in vista della gara contro la Lazio. Per questa partita di stasera alle ore 20:45 i dubbi di Massimiliano Allegri sono ancora molti. Le assenze in casa Juve sono molte e in particolare non ci sarà ancora Dusan Vlahovic che non ha recuperato del tutto dal problema tra adduttore e pube e si preferisce non rischiare.

Per questo motivo in attacco ci sarà ancora Arek Milik ma resta da capire chi agirà alle sue spalle. Al momento Fabio Miretti sembra preferito ma attenzione alle quotazioni di Angel Di Maria che sembrano essere in crescita.

"El Fideo", però, hs nelle gambe una sessantina di minuti. Perciò se dovesse essere titolare dovrà poi uscire nel corso della ripresa . In ogni caso in panchina ci saranno Federico Chiesa e Moise Kean.

Dubbi a centrocampo

La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della gara contro la Lazio. Per questo match ci sono due dubbi di formazione e sono legati alle condizioni di Manuel Locatelli e Juan Cuadrado anche se entrambi sono stati convocati. Il colombiano dovrebbe stringere i denti e agirà sulla destra nel 3-5-1-1 scelto da Massimiliano Allegri. Mentre rimane il dubbio Locatelli, al suo posto potrebbe giocare Leandro Paredes.

Per il momento le certezze a centrocampo sembrano essere Nicolò Fagioli, Adrien Rabiot e Filip Kostic.

Il reparto che invece non verrà toccato è la difesa dove ci saranno Gleison Bremer, Leonardo Bonucci e Danilo. Anche perché la Juventus non avrà a disposizione Alex Sandro. Il brasiliano è stato espulso contro il Verona ed è squalificato, tornerà solo nel 2023. In panchina, invece, ci saranno Federico Gatti e Daniele Rugani.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Bremer; Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Miretti (Di Maria); Milik.

Il programma nella pausa mondiale

Da domani 14 novembre per la Juventus sarà tempo di fermarsi per la pausa mondiale. La squadra, però, continuerà ad allenarsi fino al 18 novembre.

Dopodiché i bianconeri si godranno qualche settimana di riposo e la ripresa è fissata per il 6 dicembre. Da lì in avanti la Juventus si allenerà fino a pochi giorni prima di Natale.

Una volta terminate le festività natalizie la squadra riprenderà la preparazione alla Continassa e già prima di capodanno i cancelli del JTC riapriranno. In quell'occasione Massimiliano Allegri ritroverà anche i giocatori che avranno preso parte al mondiale.