La Juventus è stata una delle società più impegnate sul mercato nel 2022. Fra gennaio e giugno diverse le trattative definite dalla società bianconera fra acquisti e cessioni. Sono arrivati Vlahovic, Di Maria, Paredes che potrebbe non essere riscattato, Pogba, Milik, Kostic e Bremer, sono partiti invece Chiellini, Bernardeschi, Dybala e de Ligt. A gennaio invece la società bianconera ha ceduto al Tottenham Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur in prestito con diritto di riscatto. Il primo dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo a giugno per circa 46 milioni di euro, l'uruguaiano è già stato acquistato dal Tottenham per circa 26 milioni di euro.

L'uruguaiano rappresenterebbe un vero e proprio rimpianto per la società bianconera considerando la crescita avuta nella squadra di Conte. In questa stagione in 21 match disputati ha segnato 5 gol fornendo anche due assist decisivi ai suoi compagni. Merito anche del lavoro di Conte, che lo ha sposta in un ruolo da mezzala rispetto a quello nella Juventus, dove Allegri lo schierava davanti alla difesa. Grazie anche alle sue prestazioni il Tottenham si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League ed è quarta nel campionato inglese. La sua valutazione di mercato attuale è incrementata in maniera importante rispetto al prezzo con il quale è stato ceduto al Tottenham. Si parla di circa 57 milioni di euro.

Non è un caso che nella prima parte di stagione abbia segnato 5 gol e fornito due assist decisivi ai suoi compagni. La Juventus lo ha ceduto a gennaio in prestito con diritto di riscatto a circa 26 milioni di euro. L'acquisto si è definito nel recente calciomercato estivo. Ottimo anche il contributo di Kulusevski nel Tottenham, anche se nell'ultimo mese è stato condizionato da un infortunio muscolare.

Anche per lui dovrebbe esserci il riscatto del cartellino, con la Juventus che guadagnerà dal cartellino dello svedese circa 46 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha altri giocatori ceduti in prestito con diritto di riscatto nel campionato inglese. Arthur Melo è attualmente al Liverpool ma è infortunato e dovrebbe recuperare per febbraio. Riguardo invece a Zakaria ha giocato solo un match con il Chelsea, l'ultima del girone di Champions League, segnando anche un gol. Sembra difficile però che i due giocatori vengano riscattati a meno di una grande seconda parte di stagione.