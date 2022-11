Uno dei giocatori che ha trovato poco spazio tra le fila dell'Inter in questa prima parte della stagione è stato Raoul Bellanova. L'esterno è arrivato in estate in prestito oneroso dal Cagliari da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato per altri 7 milioni di euro, ma è stato spesso chiuso da Dumfries e Darmian. In casa Inter si valuterebbe se riscattare Bellanova. Nelle ultime settimane Inzaghi lo ha mandato maggiormente in campo, ma la società nerazzurra sta riflettendo sulla possibilità di esercitare o meno il riscatto.

Osservano la situazione due club in particolare, la Fiorentina e il Torino.

Il club meneghino, comunque, potrebbe anche riscattarlo per poi decidere di cederlo ad una delle due società interessate.

Il tentativo della Fiorentina

Il futuro di Raoul Bellanova è avvolto ancora nell'incertezza. L'esterno è di proprietà del Cagliari, e l'Inter sta riflettendo sull'eventualità di riscattarlo o meno al termine di questa stagione. Tutto si deciderà nei prossimi mesi, quando da gennaio in poi il classe 2000 cercherà di ritagliarsi maggiore spazio rispetto a quanto fatto nella prima parte dell'annata: sono state nove le presenze raccolte in campionato, sempre partendo dalla panchina, così come successo nei due gettoni accumulati in Champions League.

A prescindere dal riscatto dell'Inter, su Bellanova avrebbe messo gli occhi la Fiorentina.

I viola non sono ancora del tutto convinti dal rendimento di Dodò e cercano un elemento che possa alternarsi con il brasiliano e dello stesso livello. Se i nerazzurri dovessero riscattarlo, le due società ne parleranno a fine stagione, ma la cifra di partenza non potrà essere inferiore ai 10 milioni di euro, lo stesso prezzo che l'Inter avrebbe investito per riscattarlo.

Non si può escludere uno scambio alla pari con Luka Jovic, vista l'esigenza del club meneghino di rinforzare il reparto avanzato, che potrebbe perdere Edin Dzeko, in scadenza di contratto a giugno, oltre ai dubbi su Romelu Lukaku, il cui prestito potrebbe essere rinnovato dal Chelsea per un altro anno.

L'offerta del Torino

Anche il Torino, oltre alla Fiorentina, ha manifestato il proprio interesse per Raoul Bellanova.

Come detto per la viola, anche in questo caso se l'Inter decidesse di riscattarlo la valutazione, poi, non potrà essere inferiore ai 10 milioni di euro, ma i granata avrebbero una pedina che interesserebbe ai nerazzurri. Si tratta di Wilfried Singo, esterno ivoriano già accostato al club meneghino nei mesi scorsi. In tal caso, bisognerà vedere se si intavolerà uno scambio alla pari o se ci sarà un piccolo conguaglio economico, intorno ai 5 milioni di euro, a favore del club di Urbano Cairo.