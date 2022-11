L'Inter potrebbe essere una delle grandi protagoniste delle prossime sessioni di Calciomercato. Uno dei reparti che potrebbe subire qualche modifica è sugli esterni, e non soltanto perché Robin Gosens continua a trovare poco spazio e potrebbe chiedere la cessione. Anche la permanenza di Denzel Dumfries è tutt'altro che certa, visto che il giocatore piace molto in Premier League, soprattutto a Chelsea e Manchester United. In caso di cessione dell'esterno olandese, il grande sogno della società nerazzurra sarebbe rappresentato dal ritorno di Achraf Hakimi, che al Paris Saint Germain non sembra essersi ambientato nel miglior modo e chissà che non possa chiedere la cessione a giugno.

Il Milan sarebbe alla ricerca di rinforzi per il reparto arretrato in vista delle prossime sessioni di mercato. I rossoneri cercano valide alternative al duo titolare intoccabile formato da Tomori e Kalulu. Per questo motivo gli occhi sarebbero finiti sul centrale del Torino, David Zima.

L'Inter sogna Hakimi

L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni nei prossimi mesi. Denzel Dumfries piace molto in Premier League, con Chelsea e Manchester United che sarebbero pronti all'assalto arrivando a mettere sul piatto anche una cifra superiore ai 40 milioni di euro per il suo cartellino.

In caso di cessione, la società nerazzurra potrebbe poi muoversi per un sostituto di livello e il grande sogno sarebbe rappresentato dal ritorno di Achraf Hakimi, che fu ceduto al Paris Saint Germain nell'estate del 2021 per oltre 60 milioni di euro per i noti problemi economici che avevano colpito il club meneghino, costretto poi a cedere anche Romelu Lukaku qualche settimana dopo.

L'esterno marocchino non sembra essere intoccabile per i parigini, che hanno anche aperto ad una possibile trattativa con l'Inter.

Affare non semplice, visto che il club dello sceicco vorrebbe inserire nell'affare Lautaro Martinez per uno scambio alla pari. Ausilio e Marotta, però, ritengono il Toro incedibile e potrebbero mettere sul piatto il ricavato dalla cessione di Dumfries, sui 50 milioni di euro più qualche bonus, anche se non sarà semplice arrivare ad una fumata bianca a queste condizioni.

Milan su Zima

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato da inserire alle spalle del duo titolare formato da Tomori e Kalulu. Uno dei nomi sul taccuino di Maldini e Massara sarebbe quello di David Zima, che il Torino valuta intorno ai 10 milioni di euro. La società rossonera, però, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Matteo Gabbia e un piccolo conguaglio economico per cercare di arrivare alla fumata bianca.