L'Inter starebbe lavorando sulle operazioni di mercato da portare avanti nei prossimi mesi. Secondo le ultime indiscrezioni, il paris saint-germain avrebbe messo nel mirino sia Milan Skriniar che Lautaro Martinez e, per arrivare all'attaccante argentino, sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Achraf Hakimi più un conguaglio economico.

In uscita, a fine stagione potrebbe esserci Roberto Gagliardini, il cui contratto andrà in scadenza nel giugno del 2023, e al momento non sembrano esserci i presupposti per un rinnovo. Il centrocampista, se fosse libero a parametro zero, potrebbe essere un obiettivo del Milan di Stefano Pioli.

Il futuro di Romelu Lukaku potrebbe non essere alla Pinetina. Dopo l'ennesimo infortunio, l'Inter avrebbe qualche dubbio, con il Tottenham che starebbe cominciando a monitorare il centravanti belga.

Lautaro-Hakimi: suggestione di mercato tra Inter e Psg

Il Paris Saint-Germain corteggia da tempo Milan Skiriniar che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2023. In estate l'Inter avrebbe rifiutato un'offerta da circa 55 milioni di euro dalla società francese. Tuttavia, se non dovesse arrivare il rinnovo tra il difensore slovacco e i nerazzurri, il Psg potrebbe riprovarci già a gennaio.

Il Paris Saint-Germain nella prossima stagione potrebbe poi tentare l'assalto a Lautaro Martinez. L'argentino sarebbe valutato circa 90 milioni di euro, ma la dirigenza francese potrebbe proporre uno scambio con Achraf Hakimi più (ovviamente) un conguaglio economico.

L'esterno marocchino non avrebbe legato con Mbappé e Messi, e per questo motivo potrebbe anche andar via durante il prossimo Calciomercato estivo. Ad ogni modo, se davvero Hakimi dovesse essere proposto all'Inter in un'ipotetica trattativa per Lautaro, quasi certamente da Viale della Liberazione rispedirebbero al mittente la proposta.

L'ingaggio di Hakimi (circa 8 milioni di euro all'anno) è troppo alto per le casse nerazzurre e, in più, la società di Zhang vorrebbe solo denaro cash per lasciar partire Lautaro Martinez.

Futuro in bilico per Lukaku

La permanenza di Romelu Lukaku all'Inter non sarebbe così scontata. Il club milanese potrebbe prendersi un po' di tempo per riflettere sul rinnovo del prestito, tenendo conto degli infortuni muscolari che in questa prima parte della stagione stanno attanagliando l'attaccante belga.

Big Rom vorrebbe restare a Milano e, soprattutto, non avrebbe intenzione di tornare al Chelsea (club ancora proprietario del suo cartellino). In questi giorni sarebbe emerso l'interesse del Tottenham che, se dovesse restare Antonio Conte, potrebbe tentare l'affondo visto che il tecnico pugliese conosce bene e apprezza da sempre Lukaku.

Il Milan pensa a Gagliardini a parametro zero

Il Milan potrebbe ingaggiare Roberto Gagliardini a fine stagione. Il centrocampista ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 e potrebbe non rinnovare con i nerazzurri che non lo riterrebbero più centrale nel progetto di Simone Inzaghi.

I rossoneri sarebbero interessati a prelevare Gagliardini a parametro zero perché Pioli conosce e ha già allenato il giocatore quando è stato alla guida dell'Inter.