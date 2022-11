L'Inter potrebbe cambiare qualcosa sugli esterni nelle prossime sessioni di Calciomercato. Oltre a Robin Gosens, che sarebbe pronto a chiedere la cessione per giocare con maggiore continuità, occhio anche a Denzel Dumfries, che piace molto in Premier League, in particolar modo al Manchester United. Tanti i nomi accostati alla società nerazzurra negli ultimi giorni, l'ultimo in ordine di tempo è quello di Rick Karsdorp, che alla Roma ormai è fuori dal progetto, soprattutto dopo le accuse di José Mourinho. L'olandese, tra l'altro, non si è presentato a Trigoria al ritrovo della squadra dopo la breve vacanza e sarà ceduto a gennaio.

Un giocatore che ha deluso fino ad ora le aspettative in casa Juventus è Leandro Paredes, che potrebbe dire addio ai bianconeri a gennaio o, al massimo a giugno, ma restare comunque in Serie A. Il giocatore piacerebbe al Milan, alla ricerca di un elemento che possa dettare i tempi di gioco in mezzo al campo.

Inter su Karsdorp

Ci sarebbe anche l'Inter tra le possibili pretendenti all'esterno Rick Karsdorp, già accostato a diversi club, anche in Italia. I nerazzurri starebbero pensando all'esterno olandese qualora dovesse andare via almeno uno tra Denzel Dumfries, che come detto piace in Premier League, e Robin Gosens, scontento per lo scarso utilizzo avuto nella prima parte della stagione.

Karsdorp sicuramente dirà addio ai giallorossi, visto il rapporto incrinato con José Mourinho, ma bisognerà trovare un'intesa di massima tra le due società.

Nonostante la rottura insanabile con il proprio allenatore, la Roma avrebbe già fatto sapere di non essere disposta a cedere in prestito il cartellino del classe 1995, o almeno non in prestito con diritto di riscatto.

Con l'Inter si potrebbe anche discutere di uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di Dalbert, che è in procinto di rientrare dall'infortunio e in uscita dalla società nerazzurra.

Milan su Paredes

Il Milan potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo tra gennaio e giugno e la grande suggestione risponde al nome di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino non convince a pieno la Juventus, che sembrerebbe intenzionata a non riscattarlo per 25 milioni di euro dal Paris Saint Germain e per questo potrebbe tornare a Parigi.

Proprio il club dello sceicco potrebbe approfittare di ciò inserendo il cartellino del regista nell'affare Rafael Leao per abbassare l'esborso economico, mettendo sul piatto anche un ricco conguaglio economico, vicino agli 80 milioni di euro. Da capire se l'affare potrebbe decollare con uno scambio, o se il Milan proverà a prendere Paredes con una trattativa differente.