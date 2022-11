Cercasi Ederson disperatamente. Sembra essere diventato questo uno dei leitmotiv più frequenti in casa Atalanta. Il centrocampista brasiliano, prelevato dalla Salernitana durante lo scorso Calciomercato estivo per 15 milioni di euro più il cartellino di Matteo Lovato (per un totale di 25 milioni), dopo 12 giornate di campionato non è ancora riuscito a imporsi. E pensare che il suo acquisto era stato salutato come uno dei colpi di mercato della società della Dea.

Il tecnico Gian Piero Gasperini sta continuando a farlo giocare col contagocce, se si pensa che finora, su 10 presenze totali, solo in cinque occasioni è partito da titolare.

Trattandosi comunque di un calciatore che alla Salernitana aveva fornito delle prestazioni interessanti, Ederson sarebbe comunque seguito da Inter e Juventus che, tenendo conto dello scarso ambientamento del 23enne brasiliano a Bergamo, già durante il mercato invernale potrebbero provare ad acquistarlo.

Sembra che soprattutto l'Inter stia facendo più di un pensiero ad Ederson per dare al suo centrocampo un nuovo elemento di qualità e quantità in vista della seconda parte di stagione che ricomincerà a gennaio dopo la sosta per i mondiali in Qatar. Il club milanese, se dovesse contattare l'Atalanta, potrebbe provare a giocarsi la "carta Gagliardini".

L'Inter potrebbe inserire Gagliardini nell'eventuale operazione Ederson

L'Atalanta avrebbe intenzione di dare ancora fiducia ad Ederson. Soprattutto, in virtù dell'investimento totale da 25 milioni di euro, la società della famiglia Percassi non vorrebbe privarsene troppo presto e punterebbe anzi a valorizzare il centrocampista brasiliano per poi magari mettere a segno una plusvalenza nei prossimi anni in caso di cessione.

Eppure, se dovesse arrivare una proposta economica allettante, non si esclude a priori che i dirigenti dell'Atalanta possano sedersi al tavolo delle trattative. L'Inter starebbe cercando la mossa giusta per "tentare" gli orobici, e tra queste vi sarebbe l'eventuale inserimento nell'operazione Ederson del cartellino di Roberto Gagliardini.

Arrivato a Milano proprio dall'Atalanta nel gennaio del 2017 per un costo complessivo di circa 22 milioni di euro (tra prestito iniziale e riscatto), Gagliardini non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante all'Inter. Il suo contratto è in scadenza nel giugno del 2023 e quasi certamente non verrà rinnovato.

Per questo motivo, il centrocampista bergamasco sembra uno dei principali indiziati ad essere eventualmente proposto all'Atalanta nel tentativo di abbassare la cifra cash che i vertici della Beneamata dovrebbero versare per l'acquisizione del cartellino di Ederson.

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi, avrebbe già espresso il suo gradimento per Ederson che - non a caso - era stato tra gli obiettivi di mercato della compagine milanese in estate. Il tecnico piacentino vedrebbe nell'ex Salernitana una valida alternativa a Calhanoglu.