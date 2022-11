La Juventus nell'estate 2023 potrebbe monetizzare dalla cessione a titolo definitivo di Dejan Kulusevski. Lo svedese a gennaio scorso si era trasferito al Tottenham in prestito con diritto di riscatto, fissato appunto entro giugno 2023. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra tale riscatto a fine stagione dovrebbe effettivamente avvenire.

La società bianconera, con la cessione a titolo definitivo del centrocampista svedese, andrà a incassare circa 35 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per rinforzare il settore difensivo o eventualmente per trovare il sostituto di Angel Di Maria, che va in scadenza di contratto con la società bianconera a giugno.

Il Tottenham dovrebbe riscattare il cartellino di Kulusevski a circa 35 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi inglesi il Tottenham riscatterà il cartellino di Dejan Kulusevski pagando 35 milioni di euro per l'acquisto a titolo definitivo.

Una somma importante, che la Juventus potrebbe utilizzare per rinforzare la difesa o eventualmente anche il settore avanzato, qualora Angel Di Maria non dovesse prolungare l'intesa contrattuale con la società bianconera.

L'eventuale cessione di Kulusevski si aggiungerebbe a quella già definita di Bentancur, che è diventato un giocatore interamente del Tottenham a giugno per circa 26 milioni di euro fra prestito e riscatto del cartellino del giocatore.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus intanto è al lavoro per rinforzare la difesa in previsione delle possibili partenze a giugno di Alex Sandro e Juan Cuadrado. I bianconeri valutano diversi giocatori, su tutti Alvaro Odriozola e Alejandro Grimaldo. Il primo arriverebbe in prestito già a gennaio dal Real Madrid con il solo pagamento dell'ingaggio fino a giugno, il secondo è in scadenza di contratto a fine stagione con il Benfica.

Il club piemontese deve valutare se anticipare l'acquisto a inizio 2023 o se eventualmente ingaggiarlo a parametro zero a giugno.

Per quanto riguarda invece i giocatori in scadenza a giugno, attualmente l'unico che potrebbe prolungare il suo contratto con la società bianconera è Adrien Rabiot, anche se molto dipenderà dalle richieste d'ingaggio del centrocampista. Gli altri giocatori in scadenza a giugno, Alex Sandro, Cuadrado e Angel Di Maria, difficilmente prolungheranno la loro intesa contrattuale con la società bianconera.