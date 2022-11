Nelle ultime settimane, la Juventus ha ritrovato compattezza: la squadra ha ottenuto cinque vittorie consecutive che hanno permesso ai bianconeri di scalare posizioni in campionato. Adesso la squadra di Massimiliano Allegri è quarta e vuole chiudere al meglio questo filotto di partite prima di lasciare spazio alla pausa per il mondiale. Alla ripresa della Serie A, la Juventus ritroverà al meglio giocatori come Paul Pogba, Federico Chiesa e Angel Di Maria. Proprio la qualità di questi tre giocatori potrebbe consentire ai bianconeri di avere maggiore qualità per competere per lo scudetto come ha svelato anche Andrea Barzagli a "La Gazzetta dello Sport": "Con Chiesa, Pogba e Di Maria Allegri avrà più qualità, sarà importante partire bene - ha detto l'ex numero 15 della Juventus al quotidiano sportivo - ma credo che la Juve possa ancora competere per lo scudetto".

Juventus in risalita

La Juventus, nelle ultime partite, ha raccolto punti preziosi e adesso la classifica della squadra di Massimiliano Allegri è decisamente migliore rispetto a qualche settimana fa. I bianconeri pian piano stanno ritrovando anche giocatori importanti come Federico Chiesa e Angel Di Maria. Entrambi, però, sono ancora a mezzo servizio e saranno al top solo con il nuovo anno. Oltre a loro, nel 2023, la Juventus ritroverà anche Paul Pogba che, di fatto, non ha ancora giocato nemmeno un minuto con la maglia della Vecchia Signora in partite ufficiali. Per tutti questi motivi, in casa bianconera c'è ottimismo in merito alla seconda parte di stagione che comincerà con il nuovo anno.

Infatti, la Juventus, grazie alla compattezza ritrovata, potrà aggiungere la qualità dei campioni che, fino ad ora, non sono stati a disposizione. Della possibile rimonta bianconera ne ha parlato anche Andrea Barzagli sottolineando come la squadra abbia ritrovato la voglia di lottare: "Quello che dà più all’occhio è la voglia di difendersi e di non prendere gol".

Nella seconda parte di stagione però la Juventus dovrà affrontare l'Europa League e anche di questo tema ha parlato Barzagli: "La Juve però ha una rosa che se lo può permettere e non andrà per fare figuracce".

Compattezza ritrovata

La Juventus, nei primi mesi di questa stagione, ha fatto molta fatica e i risultati faticavano ad arrivare.

Dopo un secondo periodo di crisi, i bianconeri sono andati in ritiro e questo ha permesso al gruppo di compattarsi. Proprio di quelli che potevano essere i problemi all'interno dello spogliatoio della Juventus ne ha parlato Andrea Barzagli: "A volte è utile dirsi anche qualcosa di scomodo, ti permette di ritrovare la spinta per vincere partite sporche". Adesso la Juventus è chiamata ad un ultimo sforzo prima della pausa mondiale e poi si penserà solo al 2023 e a quella che può essere una seconda parte di annata più positiva.