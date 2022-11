La Juventus è attesa da un mercato di gennaio impegnativo in cui potrebbe migliora la rosa bianconera soprattutto con acquisti nel settore difensivo. Si valutano un centrale ed un terzino, su tutti Evan N'Dicka e Alvaro Odriozola, anche se non è da scartare la possibilità anche un'alternativa sulla fascia sinistra. Intanto però la società bianconera potrebbe utilizzare gennaio anche per valutare acquisti per il Calciomercato estivo. A tal riguardo si parla non solo di rinforzi a centrocampo e nel settore avanzato ma anche nel ruolo di portiere.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus a giugno potrebbe decidere di cedere Szczesny, che è in scadenza di contratto a giugno 2024, per monetizzare dal suo cartellino. Ci sarebbero diverse società inglesi che non avrebbero problemi a garantire i 20 milioni di euro della valutazione del giocatore. Somma che la Juventus potrebbe utilizzare per acquistare Guglielmo Vicario, rivelazione della prima parte di stagione con l'Empoli a tal punto che Roberto Mancini ha deciso di convocarlo per le amichevoli della nazionale italiana contro l'Albania e l'Austria. Contro i primi ha giocato Meret, non è da scartare la possibilità faccio il suo esordio contro gli austriaci nel match previsto domenica 20 novembre.

La sua valutazione è di circa 13-15 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare da qui a fine giugno. Per questo la Juventus potrebbe decidere di anticipare l'acquisto del nazionale italiano già a gennaio e lasciarlo in prestito all'Empoli fino a giugno. Sarebbe anche un modo per evitare offerte in estate da parte di società interessate al giocatore.

Possibile l'acquisto di Vicario: la Juve lo lascerebbe in prestito all'Empoli fino a giugno

Il mercato della Juve

La Juventus è al lavoro per rinforzare la difesa a gennaio in previsione di tanti giocatori che potrebbero lasciare Torino a scadenza di contratto a giugno: Fra questi spiccherebbero Alex Sandro nel mirino dell'Atletico Madrid, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Di questi solo il francese potrebbe rimanere e prolungare il contratto. Molto dipenderà dall'offerta della società bianconera.