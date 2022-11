La Juventus starebbe valutando delle cessioni nella sessione invernale di Calciomercato. La dirigenza bianconera potrebbe cedere alcuni calciatori che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri oppure altri in scadenza di contratto che potrebbero ricevere delle offerte.

Juve, possibile addio di Alex Sandro: potrebbe rientrare Cambiaso

Tra i calciatori in scadenza c'è Alex Sandro che non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus. Il terzino brasiliano dovrebbe lasciare in estate ma la situazione potrebbe portare qualche sviluppo già per gennaio.

Infatti, con la possibilità di qualche offerta, i bianconeri potrebbero decidere di cedere il calciatore già nella finestra invernale per non perderlo definitivamente a parametro zero. Gli estimatori in giro per l'Europa non mancano: in particolare potrebbe farsi avanti il Chelsea che, già nelle precedenti sessioni di mercato, aveva mostrato un interesse per l'esterno bianconero. I Blues sarebbero, infatti, alla ricerca di un nuovo terzino mancino da poter regalare al tecnico Potter.

Con l'eventuale cessione di Alex Sandro a gennaio, la Vecchia Signora potrebbe decidere di riportare alla base con sei mesi di anticipo Andrea Cambiaso che ha offerto buone prestazioni nella prima parte di campionato con la maglia del Bologna.

Toccherà convincere il club rossoblù a lasciar partire l'esterno italiano visto l'esborso di due milioni di euro effettuato in estate. Oltre Cambiaso, la Juve tiene vive altre opportunità per sostituire l'ex Porto. Infatti, restano in auge le candidature di Alex Grimaldo del Benfica e Ramy Bensebaini del Borussia Moenchenglabach, in scadenza nel 2023 e nel mirino di altri club importanti come l'Inter.

Juve, retroscena Neves: trattativa saltata per 20 milioni

Nel mercato ci sono alcune trattative che si concretizzano ed altre che sfumano per alcuni dettagli e mancati accordi.

È il caso di David Neres che, in estate, avrebbe potuto vestire la maglia della Juventus. Stando alle ultime notizie di mercato, l'esterno brasiliano era stato uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri nella precedente sessione estiva.

La trattativa non è riuscita a concretizzarsi per la richiesta dello Shakhtar Donetsk che chiedeva una cifra attorno ai 15-20 milioni di euro per chiudere l'affare. Il Benfica ha approfittato della situazione concludendo successivamente la trattativa.

La richiesta è stata considerata eccessiva dalla Vecchia Signora che ha deciso di virare su altri profili ed in particolare su Angel Di Maria che era il primo della lista. La situazione potrebbe ripetersi in estate con l'eventuale addio di Di Maria al termine della stagione. I bianconeri potrebbero ritornare sul mercato per acquistare un calciatore di qualità e personalità per sostituire l'asso argentino.