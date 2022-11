La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti a gennaio. Tante le situazioni da valutare, a cominciare dal possibile rinforzo nel ruolo di terzino destro. A tal riguardo potrebbe interessare alla Juve il giocatore Alvaro Odriozola, che arriverebbe in prestito gratuito dal Real Madrid. Si valuta anche un centrale di sinistro, piace Evan N'Dicka, in scadenza di contratto a giugno come Alejandro Grimaldo, che però difficilmente lascerà il Benfica a gennaio considerando che i portoghesi sono impegnati negli ottavi di finale di Champions League.

Non dovrebbero esserci investimenti pesanti a gennaio, gran parte di questi la Juventus dovrebbe farli nel Calciomercato estivo. Si parla del possibile arrivo di Sergej Milinkovic-Savic, che è in scadenza di contratto a giugno 2024 e che potrebbe approdare nella società bianconera per circa 60 milioni di euro. Si valuta anche un altro giocatore in un ruolo più avanzato rispetto al giocatore della Lazio. Parliamo di Mohamed Kudus, trequartista ghanese dell'Ajax che nella prima parte di stagione ha messo in evidenza tutte le sue qualità. Sarà interessante valutarlo al mondiale in Qatar, lo farà sicuramente la Juventus che potrebbe decidere di fare un'offerta alla società olandese per il giocatore.

Si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro e potrebbe sostituire Angel Di Maria nella stagione 2023-2024. In questa stagione fino ad adesso ha giocato fra campionato olandese, coppa d'Olanda e Champions League 21 match segnando 10 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. La sua valutazione attuale è di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe incrementare da qui a fine stagione.

Possibile offerta Per Kudus dell'Ajax

La Juve potrebbe cedere uno fra Arthur Melo e McKennie

L'Ajax spera di ricavare almeno 30 milioni di euro dal suo cartellino. Kudus è extracomunitario, per questo la società bianconera potrebbe valutare la cessione di un giocatore che potrebbe lasciare il posto al ghanese. Gli extracomunitari nella Juventus attualmente sono Arthur Melo, in prestito al Liverpool, e Weston McKennie, che piace a diverse società inglesi, e che in caso di offerta di almeno 30 milioni di euro potrebbe lasciare la società bianconera.