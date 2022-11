La Juventus è attesa da un mercato importante a gennaio soprattutto per quanto riguarda la difesa. Ci si attendono rinforzi importanti in difesa, potrebbero arrivare un centrale ed un terzino cercando di valutare acquisti a prezzo vantaggioso. Piacciono Evan N'Dicka, Rami Bensebaini e Alejandro Grimaldo, in scadenza di contratto a giugno. Si lavora però anche in previsione del Calciomercato estivo, con la Juventus che potrebbe regalarsi acquisti importanti anche per festeggiare il centenario di proprietà della società bianconera. A tal riguardo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus è Sergej Milinkovic-Savic, si era parlato di un suo possibile approdo a Torino anche nel recente calciomercato estivo.

Le richieste della Lazio e la volontà di Lotito di non cederlo hanno agevolato la conferma del centrocampista nella società laziale. Di recente il presidente ha dichiarato che vuole prolungare il contratto di Milinkovic-Savic, ma secondo le ultime notizie di mercato il giocatore potrebbe anche decidere di non valutare l'offerta della Lazio. In tal caso potrebbe lasciare la Lazio in estate, anche perché è in scadenza di contratto a giugno 2024 e il prezzo di mercato potrebbe diminuire con il passare del tempo. La società bianconera sarebbe in contatto con l'agente sportivo del giocatore Mateja Kezman e non è da scartare la possibilità che faccia un'offerta alla Lazio per il cartellino del giocatore nel calciomercato estivo.

Possibile offerta per Milinkovic Savic a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe in contatto con l'agente sportivo di Sergej Milinkovic-Savic. La società bianconera vorrebbe il centrocampista della Lazio e avrebbe provato ad acquistarlo anche nel recente calciomercato estivo. Il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe agevolare una sua partenza a prezzo vantaggioso nel calciomercato estivo.

Lotito ha recentemente dichiarato che la valutazione di mercato del giocatore è di 100 milioni di euro, anche se è sembrata solo una dichiarazione per sottolineare la volontà di prolungare il contratto del giocatore. Milinkovic-Savic potrebbe anche decidere di non accettare l'offerta della Lazio. Si era parlato di un possibile trasferimento del giocatore a Torino nel recente calciomercato estivo, con il giocatore che aveva trovato anche un'intesa sull'ingaggio con la società bianconera.

La stagione fin qui disputata da Milinkovic-Savic

La stagione fin qui disputata da Milinkovic Savic è stata importante, fra gol e assist decisivi per i suoi compagni. Salterà il match contro la Roma dopo aver rimediato un'ammonizione contro la Salernitana nel match perso dalla Lazio per 3 a 1. In campionato il giocatore ha segnato 3 gol fornendo 7 assist decisivi ai suoi compagni.