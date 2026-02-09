Juventus-Lazio, finita ormai da qualche ora per 2 a 2, è stata una gara intesa, emozionante e non priva di polemiche. A protestare questa volta sono però i bianconeri, soprattutto per un presunto contatto fra Cabal e il difensore biancoceleste Gila. Un tocco in area fra le gambe dei due calciatori non ritenuto falloso dall'arbitro Guida, che ha scatenano Edoardo Mecca: "In epoca VAR è folle non dare un rigore del genere, soprattutto quando se ne concedono altri per contatti minimi" ha scritto su X lo speaker radiofonico. Quest'ultimo, riferendosi poi al match giocato allo Stadium ha aggiunto: "Regalare continuamente i gol agli avversari ti fa perdere punti fondamentali.

La Juve è cresciuta tanto ma ha bisogno di inserire elementi di esperienza e qualità".

Juve, i tifosi rispondono a Mecca

Le parole di Mecca hanno scatenato il dibattito sul web: "Ero allo Stadium, rigore solare, occasione interrotta da una scivolata imprudente del giocatore della Lazio. Non vedi tu arbitro (scarso, inadatto) ma almeno il Var deve. Malafede , disegno per danneggiare la Juve! Non ci sono spiegazioni, ora urge intervenire" scrive un utente su X.

Un altro invece sottolinea: "Cioè Cabal va su Gila a terra e volete rigore? Ma siete seri? Questo è quello che succede, una vita di furti e impunità e si perde il contatto con la realtà".

Infine un tifoso, provocando scrive: "Bei tempi quelli dove il presidente della Juventus era contemporaneamente presidente Figc ed a frignare erano le altre 60 anni di "errori" arbitrali che hanno voluto dire trofei vinti ai danni di 7/8 squadre.

Da 5 anni in epoca var 0 scudetti... Si frigna a dirotto. Il karma".

Juventus, Ravezzani: 'Gila fa di tutto per non impattare Cabal ma resta il classico intervento imprudente'

Dell'episodio arbitrale andato in scena fra Juventus e Lazio ha scritto su X la propria opinione anche il giornalista sportivo Fabio Ravezzani: "Vero che Gila fa di tutto per non impattare Cabal (tira indietro i piedi) ma resta il classico intervento imprudente. Tradotto: se lo avesse fatto un portiere il rigore sarebbe stato automatico. Quindi resta il grave errore dei 2 varisti oltre a Guida, che forse guarda la palla".