Dopo la qualificazione alla fase finale della Champions League, il Milan di Stefano Pioli vuole riscattare la sconfitta contro il Torino e approfittare dei big match in programma per avvicinarsi alle posizioni di testa. Sabato ore 20:45, a San Siro i rossoneri ospitano lo Spezia di Luca Gotti reduce dal ko interno contro la Fiorentina.

Milan, le possibili scelte di Pioli: conferma per Giroud

Per quanto riguarda il possibile undici del Diavolo, il tecnico Pioli è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 con qualche modifica rispetto al match di Champions contro il Salisburgo.

La certezza è in attacco e si chiama Olivier Giroud. Dopo la doppietta in coppa, il bomber francese dovrebbe esser confermato al centro dell'attacco e sostenuto dal trio di mezze punte formato da Rafael Leao, Brahim Diaz (in vantaggio su De Ketelaere) e Messias. Possibile partenza dalla panchina per Rebic e Origi, buone soluzioni a gara in corso.

A centrocampo, confermatissimo Bennacer autore di una grande prova in Champions League. Il centrocampista algerino dovrebbe esser affiancato da Tonali che resta in ballottaggio con Pobega. Infine, qualche cambio potrebbe esser effettuato in difesa con Gabbia e Dest che potrebbero partire dall'inizio. In porta conferma per Tatarusanu vista l'indisponibilità di Mike Maignan.

Spezia, 3-5-2 per Gotti: tandem offensivo Nzola-Gyasi

Momento complicato per lo Spezia di Luca Gotti che arriva da due sconfitte consecutive e cerca punti fondamentali per la salvezza. La sfida contro i rossoneri sembrerebbe complicata ma l'undici ligure proverà a mettere in difficoltà i Campioni d'Italia.

Per quanto concerne la probabile formazione, il tecnico Gotti è pronto a confermare il suo 3-5-2: Dragowski tra i pali; difesa a tre formata da Ampadu, Hristov e Kiwior, centrale polacco che è un obiettivo di mercato proprio dei rossoneri per la finestra invernale di mercato.

A centrocampo, spazio ad Ekdal che dovrebbe esser coadiuvato da Bourabia ed Agudelo mentre sulle corsie esterne confermati Reca ed Holm. Infine, in attacco ancora panchina per Daniele Verde con Gotti che è pronto a confermare il tandem offensivo formato da Gyasi e Nzola, autore di 5 reti in campionato e miglior marcatore stagionale del club ligure.

Possibile convocazione per Simone Bastoni che potrebbe far partire della sfida dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane.

Probabili formazioni

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Leao, Diaz, Messias; Giroud.

Spezia; Dragowski; Ampadu, Kiwior, Hristov; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola.