L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato. La società nerazzurra sta osservando diversi profili per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. In particolare, potrebbe esserci un possibile colpo in mediana dopo l'addio di Gagliardini che piace al Monza di Galliani.

Inter, idea Musah per il dopo Gagliardini

Il centrocampista italiano vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questa prima parte di stagione con i nerazzurri e per questo starebbe valutando la cessione già a gennaio con il Monza che complice l'infortunio di Sensi starebbe valutando un nuovo colpo in mediana.

Con l'addio di Gagliardini, l'Inter potrebbe ritornare sul mercato per regalare ad Inzaghi un nuovo centrocampista duttile e soprattutto di grande forza fisica. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Yunus Musa, centrocampista statunitense che si è guadagnato uno spazio importante nel Valencia di Gennaro Gattuso. Nonostante ciò il club spagnolo potrebbe decidere di cedere il classe 2002 già a gennaio di fronte ad un'offerta attorno ai 15-20 milioni di euro. L'Inter vorrebbe imbastire la trattativa sulla base di un prestito con un possibile diritto di riscatto.

Oltre Musah, i nerazzurri valutano anche il profilo di Carlos Alcaraz del Racing che viene valutato attorno ai 20 milioni di euro.

Inter, il Real di Ancelotti piomba su Guerreiro

Altra possibile modifica per gennaio riguarda la fascia sinistra con Robin Gosens che sarebbe pronto a lasciare l'Inter. Sull'esterno tedesco ci sarebbe il forte interesse del Bayer Leverkusen pronto a chiudere l'operazione con il club nerazzurro.

Con l'addio di Gosens, l'Inter valuta nuovi profili per sostituirlo.

Tra questi ci sarebbe anche Raphael Guerreiro, esperto terzino portoghese che dovrebbe lasciare il Borussia Dortmund a parametro zero in estate, visto il contratto in scadenza nel 2023. L'Inter ci starebbe pensando seriamente, ma deve fare i conti con una concorrenza importante. Infatti, oltre alla Juventus sarebbe entrato in scena anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

I Merengues potrebbero cedere Mendy in estate e per questo starebbero valutando un nuovo profilo per la fascia mancina. I Blancos potrebbero quindi anticipare la concorrenza provando a strappare Guerreiro al Dortmund già nella finestra invernale di mercato.

La concorrenza c'è anche su altri profili internazionali che i nerazzurri stanno valutando come Grimaldo e Bensebaini.

Oltre questi prospetti di caratura internazionale, l'Inter valuta anche il profilo di Jesus Vazquez del Valencia che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro.