Il mercato non attende ed in particolare la Juventus inizia a muoversi. Dopo l'eliminazione in Champions League, la società bianconera vuole ritornare protagonista ed un'ottima sessione di mercato estiva potrebbe determinare le sorti della Vecchia Signora nella prossima stagione.

Juve, possibile offerta per Nianzou in estate

Le possibili modifiche in difesa potrebbero indurre la Juventus ad acquistare un nuovo centrale difensivo per completare la retroguardia a disposizione di Allegri.

Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Nianzou, talentuoso centrale francese che in estate è passato dal Bayern Monaco al Siviglia per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Il classe 2002 è subito diventato un punto della retroguardia del club andaluso e le sue prestazioni hanno attirato l'interesse di qualche top club italiano tra cui la Juventus.

La Vecchia Signora potrebbe così provare ad intavolare una trattativa con il Siviglia per l'estate con l'obiettivo di accaparrarsi le prestazioni del centrale francese.

Oltre al centrale del Siviglia, la Juventus starebbe monitorando anche altri profili molto interessanti come Ndicka dell'Eintracht di Francoforte che potrebbe rappresentare una buona opportunità a parametro zero e Pau Torres del Villareal, valutato attorno ai 40 milioni di euro.

Juve, Chiesa torna in campo contro il Psg

In attesa dei possibili colpi di mercato, la Juventus riabbraccia Federico Chiesa.

Dopo il brutto infortunio al crociato che lo ha tenuto fuori per quasi 10 mesi, l'esterno della Nazionale italiana è ritornato a calcare un campo di calcio nella sfida contro il Paris Saint Germain, terminata 2-1 a favore dei parigini. Una notizia fondamentale per la Vecchia Signora ma soprattutto per Massimiliano Allegri che recupera uno dei calciatori più importanti.

Il rientro in campo dell'ex viola è durato 15 minuti ed ha subito dimostrato una buona condizione fisica e soprattutto un gran voglia di esser decisivo. Contro l'Inter, il suo minutaggio potrebbe aumentare ed a partita in corso potrebbe risultare un'arma per spaccare il match.

Oltre Chiesa, Allegri spera di recuperare altri tre giocatori fondamentali come Gleinson Bremer, Angel Di Maria e Dusan Vlahovic.

In caso di recupero, il centrale brasiliano e il bomber serbo dovrebbero partire dal primo minuto mentre il campione argentino potrebbe accomodarsi in panchina per entrare a partita in corso.

Una sfida quella contro i nerazzurri che assume un valore fondamentale, vista la distanza in classifica dal Napoli e che potrebbe determinare il cammino dei bianconeri in campionato.