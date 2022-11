Il Milan inizia a muoversi in previsione del futuro calciomercato estivo. La dirigenza rossonera sta osservando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, così da poter continuare il percorso di crescita anche in chiave europea.

Dopo il colpo De Ketelaere, la dirigenza rossonera vorrebbe così continuare sulla ricerca di giovani talenti. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Luka Romero, talentuoso esterno argentino che è riuscito a ritagliarsi uno spazio nelle scorse settimane nella Lazio di Maurizio Sarri.

Idea Romero per il Milan

Dopo la rete decisiva nell'1-0 con il Monza, il classe 2004 Romero ha "conquistato" diversi club italiani ed europei, con il Milan che sarebbe in prima fila. Stando alle ultime notizie di mercato, il Diavolo sarebbe pronto a un'offerta in estate ma la Lazio non ha alcuna intenzione di cedere il suo gioiello e sarebbe pronta al rinnovo contrattuale per evitare trattative in estate.

Oltre a Romero, il club rossonero sta osservando anche altri giovani che si stanno ritagliando uno spazio importante nel panorama internazionale. Fra essi ci sarebbero Doku del Rennes e soprattutto Kudus, che si è reso protagonista con la maglia dell'Ajax. Per l'esterno ghanese, il club olandese chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro, una cifra che potrebbe salire dopo il Mondiale.

Milan, si pensa ancora a Zaniolo

Oltre a giovani di grande qualità e prospettiva, il Milan sta tentando di risolvere il caso che riguarda Rafael Leao. Il portoghese potrebbe partire in estate, visto l'accordo per il rinnovo (ha il contratto in scadenza nel 2024) che stenta ad arrivare e soprattutto l'interesse di alcuni top club europei come Chelsea, Barcellona e Real Madrid.

Il Milan sta quindi sondando i possibili sostituti e tra questi rispunta Nicolò Zaniolo, trequartista della Roma che già nella scorsa sessione di mercato era stato nel mirino dei rossoneri prima dell'arrivo di Charles De Ketelaere. I rossoneri potrebbero ritornare alla carica in estate, in caso di addio di Leao. Il Diavolo potrebbe approfittare della situazione rinnovo di Zaniolo (anche il suo contratto scade nel 2024).

In caso di mancato accordo tra le parti, i giallorossi non potrebbero chiedere i 50 milioni di euro della scorsa estate e potrebbero accontentarsi di una cifra attorno ai 35 milioni di euro.

Zaniolo non è il solo profilo seguito dal Milan. Infatti, la dirigenza rossonera - secondo alcune indiscrezioni - terrebbe sotto osservazione anche la situazione di Joao Felix che potrebbe lasciare l'Atletico e di Ousmane Dembele che per offerte importanti potrebbe esser ceduto dal Barcellona.